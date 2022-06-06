緬懷19世紀鐵道華工 導演周敏領12朋友重走中太平洋鐵路

導演周敏等人重走中太平洋鐵路，考證歷史的遺跡。（周敏提供）

在甫結束的亞太傳統月裡，灣區 的公益組織僑路基金會發起重走中太平洋鐵路的活動，從5月8日到12日，僑路基金會邀請灣區紀錄片導演周敏，帶領來自全美各地的12位朋友，沿著19世紀60年代主要由來自中國廣東的工人修築的中太平洋鐵路。眾人從加州 首府沙加緬度老城出發，一路東行，到達了1869年5月10日東、西兩段鐵路合龍的地方，也就是位於猶他州Promontory Summit的金色道釘國家公園，參加第153屆金色道釘慶典。

周敏表示，這項有深遠意義的歷史之旅歷時五天，跨越加州、內華達、猶他三個州，往返行程達1800多英里，訪問團成員們對這條華工為美國開創的騰飛之路進行了全新且深入的了解。

事實上，為了拍攝紀錄片「回家」，周敏曾經單獨走過從舊金山灣區到猶他州的Promontory Summit這條線路12次。每年5月8、9日左右，她都會專程到猶他州參加金色道釘慶典。但是，這一次重走中太平洋鐵路，卻是她第一次不用自己開車，而是有12個關注華人 歷史的朋友與她一路同行。訪團成員有的從芝加哥、波士頓飛到灣區，還有人從南加州的聖地牙哥飛到沙加緬度與其他成員會合。大家在5月8日清早正式開始了此次歷史之旅。

周敏說，途中他們經過了中太平洋鐵路破土動工的地方、歷史上排華手法殘酷而聞名的小鎮Truckee，拜訪了內華達州Lovelock的無名華人墓地，並在她拍攝紀錄片「回家」的Carlin小鎮兩度停留，還在鹽湖城參加了一次由華工後裔協會舉辦的「回家」的放映與交流活動，「我在紀錄片『回家』拍攝的三年多時間裡，得到了華工後裔協會的大力支持，而這也是第一次把紀錄片『回家』帶回鹽湖城這個家。」

她進一步介紹，1862年7月1日林肯簽署太平洋鐵路法案，授權太平洋鐵路公司和中太平洋鐵路公司分別修築第一條橫跨美洲的大鐵路的東西兩段。1863年1月8日，中太平洋鐵路在沙加緬度破土動工，但由於財力和勞力的缺乏，東段的太平洋鐵路直到1865年7月才動工。然而，當中太平洋鐵路向著西拉-內華達大山挺進的時候，由於地勢升高，施工難度陡增，許多愛爾蘭工人棄之而去，轉向更容易賺錢的礦山或農場，也讓中太平洋鐵路公司面臨著勞工荒。

後來中太平洋鐵路公司嘗試性地雇用了幾十名華人參與修築鐵路，結果發現華人組織有序，勤勞吃苦，而且工作效率和工程質量都大大超出愛爾蘭勞工，也開啟華人鐵道工的故事。1863年開始，中太平洋鐵路公司大量雇用華工。在最高峰的時候，華工的人數多達1萬2000人。這些華工在大山中冒著生命危險開鑿隧道，讓鐵路一英里一英里翻越高山、跨越大河、荒漠，才終於在1869年5月10日這天，讓東西兩段鐵路順利結合，也成為美國最重要的骨幹之一。

然而，在著名的定格東西兩段鐵路合龍瞬間的照片上，卻只能依稀看到一兩個華工模糊的背景。周敏表示，150多年來，華工的功績被有意或無意地淹沒在歷史的長河裡，「這上萬名華工絕大多數都沒有留下名字，然而，他們的歷史性功績和貢獻應該被後人銘記。從事鐵路華工歷史的發掘與紀錄片的製作，是希望讓無名者有名，讓無聲者發聲。」

周敏表示，自己在過去6年來，已經獨立完成了5部關於華工修築鐵路的歷史紀錄片，而「回家」是最新完成的一部作品。回家紀錄片影片鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=Hz21cliXfwg&t=54s。