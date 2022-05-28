APAPA佛爾森分部「共同邁向未來」活動 團結亞裔力量

亞太公共事務聯盟佛爾森分部舉行「共同邁向未來」社區活動。（張軍供圖）

隨著美國疫情 逐漸消退、工作生活恢復正常，亞太公共事務聯盟（APAPA）佛爾森（Folsom）分部本月13日晚上舉行「共同邁向未來（together towards tomorrow）」社區活動。活動由APAPA贊助，得到了佛爾森市、學區 、縣府、各級政府、社團組織、公司以及社區居民的熱情支持和參與，展現了亞裔 團結力量。

亞太公共事務聯盟佛爾森分會副會長徐芳和社區志願者。（張軍供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）由共同創辦人尹集成（C.C. Yin）2001年在沙加緬度創立，宗旨是為社區服務、為亞裔發聲、培養支持亞裔人才，加強對政策和公共事務的影響力。

發展21年以來，亞太公共事務聯盟（APAPA）在全美有40多個分部，聯繫了亞太族群裡的眾多人材，團結了傳統上不關心政治的各個階層，幫助華人以及亞裔的群體在加州，甚至是全美國，成為一支不可忽視的力量。

亞太公共事務聯盟全國主席尹立懷為佛爾森分會頒獎。（張軍供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹立懷（Mary Yin Liu）表示，在這個團體裡，我們歡迎一批一批的移民和後代來加入，結識朋友、擴大視野、學習經驗、分享成功；讓亞裔在各個職業領域、各個社會層面都能做出更出色的成就，發揮更大的影響力。

正在競選沙加緬度縣地檢長的Thien Ho表示，為社區服務的義工就像一根蠟燭點燃了另一根，傳遞著溫暖和光明，讓大家的生活更加地美好。

活動現場，不少當地政府、學區、非營利機構及商業代表爭相發言，讚揚亞太公共事務聯盟（APAPA）在許多政策影響、熱點議題中積極發揮作用，並鼓勵更多亞裔民眾參與社區建設管理。

舞動心靈健身舞隊帶來「太湖美」舞蹈。（張軍供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）佛爾森（Folsom）分部2021年夏天成功組織了暑期實習，得到了許多家長和義工支持，也為當地社區做了許多貢獻，今年將繼續和縣市地區及非營利組織聯繫合作，讓更多的學生參加專案暑期實習，增加更多學習機會。

「共同邁向未來（together towards tomorrow）」社區活動還有華人舞蹈隊表演民族舞，贏得熱烈的掌聲。參與活動的民眾表示，後疫情時代，大家又能實體見面聊天、分享美食和歡樂，實在是非常的不容易，讓大家一起為社區貢獻自己的力量，一起邁向更加美好的未來。