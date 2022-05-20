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慶亞太裔傳統月／饒影凡不認輸 衝破隱形天花板

記者王子涵╱舊金山報導
愛面子、不能輸的饒影凡。(饒影凡提供)
愛面子、不能輸的饒影凡。(饒影凡提供)

當你實現了財務自由，何不停下來享受生活呢？在採訪饒影凡（Yvonne Yiu）的過程中，這個問題一直困擾著記者。饒影凡曾在世界上最大的證券公司做區域銷售經理，自己創辦的證券公司管理著超過十億資產，早早財務自由的她依舊保持著樸素的生活習慣。她不喜歡吃高檔餐廳，不喜歡名牌包包，喜歡穿二手衣服；退休後的她不停下腳步，不斷衝破隱形的天花板，她要為第一代移民、為華裔女性爭一口氣。時值亞太裔傳統文化月，本報特別分享饒影凡愛面子、不能輸的故事。

饒影凡出生在香港，就讀普通的中文學校。父親在她15歲時就離世，饒影凡第二年便跟隨母親來到美國；面對成長環境的巨變，她表現出超過同齡人的韌性。

「移民官問我考SAT（美國入學考試）沒有，我當時還不知道那是什麼；移民官心想我肯定不會成功的，我連SAT都不知道。」初來乍到的饒影凡進入舊金山林肯高中學習，語言的隔閡讓她不得不付出同齡孩子雙倍的努力；「我每天只睡4、5個小時，我要追回前15年落下的差距。」饒影凡以全校前2%的成績考入加州大學洛杉磯分校，她用3年就修完大學4年的經濟課程；「我記得早中晚餐只吃一包餅乾，我都要拚命吞下去。」饒影凡說。

如果說刻苦是所有成功人士的公因數，饒影凡愛面子的性格是她成長路上最大的變數；「無論是女性還是男性，都要乾乾淨淨，給自己打理的好好地，幹什麼都要妥當，做朋友也要大方。我想要得到這個形象。」

為了不讓自己過於拚命的樣子看起來太誇張，饒影凡下班後會跟著大家一起走，直到吃完晚飯才會偷偷回到公司繼續加班。她的業績越來越好，職位也從財務顧問到分行經理，再到區域經理負責多家銀行的運營；「終於出頭了！終於有人注意到我了，原來努力真的有回報。」饒影凡說。

2008年的次貸危機重擊整個金融行業，饒影凡也失去工作。不服輸的她決定創立自己的證券公司，但是前五年的花銷就耗盡了她所有的積蓄；「剛創業人家是不會給你生意的，熬過這特別的五年，我的公司還活著，以前找不到的機會才找了回來。」饒影凡說，「機會是留給有準備的人，機會沒到的時候，要努力進修，學習。」

經過25年的摸爬滾打，在這個以白人、男人為主導的金融領域，饒影凡為自己贏得了面子，她在2018年選擇功成身退。下一個25年，她並不想安於現狀，選擇進入政壇的她要為所有華人女性、為第一代移民爭一口氣。

她說，第一代移民辛苦很多倍，努力融入這個社會，還要被人歧視；「面對歧視，我們還要裝看不到，假裝聽不到，安慰自己是阿Q精神，讓自己好過。壓抑了很多年後，我終於選擇站出來，告訴我的同胞們，我們也可以實現美國夢」。

愛面子、不能輸的饒影凡。（饒影凡提供）
愛面子、不能輸的饒影凡。（饒影凡提供）

移民 證券 歧視

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