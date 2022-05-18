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台灣教會槍案 北加華人擔心統獨矛盾深化

記者李榮／灣區報導
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

加州爾灣台灣基督長老教會槍擊慘案造成1死5傷，死者為台裔醫師鄭達志，他因為上前阻擋兇嫌而身中三槍身亡。依照目前的偵察進展，警方認為此案很可能是仇恨事件犯罪。據調查，開槍的兇嫌是68歲周文偉，他是1953年在台灣出生的僑胞，很可能對於政治現況不滿、因憤恨台獨而開槍。部分僑胞擔心，傾台的教會遭反台獨槍手濫殺事件，可能讓原本就存在的統獨意識矛盾更浮上台面。慘案發生後，無論是藍、綠、紅背景的僑領，都呼籲民眾理智，「千萬不要被激化。」

鍾維君：不該渲染成藍綠衝突

國民黨海外部副主任鍾維君17日聲明表示，中國國民黨向來反對暴力，更無法接受藉政治之名攻擊、殘害生命。除了對於死傷者表達沉痛哀悼，也對英勇的死者鄭達志醫師致敬。

他表示，國民黨自建黨以來，訴求以民主和平的方式解決政治糾紛；此案中周嫌真正的動機還有待警方釐清，目前不好揣測。不過，無論如何，呼籲外界不要用藍綠框架解讀，甚或給嫌犯貼上黨派標籤，「這人不是（中國國民黨）黨員，跟我們也沒有關係，不該渲染成藍綠衝突。」

鍾維君認為，在海外大家都是僑胞，各自用不同方式維護中華民國的自由民主；或許理念與做法各有不同，但都必須是理性辯論、和平解決。開槍的嫌犯很可能是個人生活不順，卻沒有得到適當的幫助，「或許是心中懷恨沒有宣洩，釀成悲劇。他為什麼會做這種事？我們很難臆測、也不敢臆測，但希望是出自個人的行為，不是組織在後面的運作。」

李漢文：心理問題尋宣洩窗口

民進黨籍的僑務委員李漢文則表示，周文偉是蓄意謀殺，而且特別要到長老教會去殺人，很可能就是現在傳出的政治因素，「為什麼大老遠跑到洛杉磯去殺人？這就不可理解了。只知道他稱恨台獨、不滿意台灣人，出現非常激烈的手段。」

同樣也是外省第二代的李漢文說，反台獨的政黨對於長老教會一直「很注意」，過去在台灣也曾發生過一些治安事件。這次兇嫌有可能是心理問題沒有找到適當的宣洩窗口、憤世忌俗，也或許是大環境的新冠疫情一直看不到盡頭，發生悲劇。

李漢文表示，美國對於仇恨犯罪非常重視，無論是何種政治理念，都應該透過和平手段解決。當然另一方面，有些派別通常比較偏激，「呼籲暴力的一方要自我約束，呼籲台灣來的僑胞更要特別留心人身安全。」

戴錡：秉持和諧譴責極端行為

另一位來自台灣的北加州中國和平統一促進會長戴錡指出，自己並不認識周文偉，但包括拉斯維加斯和統會等都第一時間譴責槍擊事件，強調和統會秉持中國和平統一、希望和諧促進祖國統一，對於周文偉這種極端的行為嚴厲譴責。美西和統會理事長吳有義也說，他並不認識周文偉，對於台灣同胞遇到這種憾事深感悲痛，希望執法機關能嚴厲制裁兇嫌。

周文偉 國民黨 加州

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