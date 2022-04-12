舊金山亞裔人口 近30年增長放緩

舊金山現擁有約30萬亞裔人口，約佔舊金山市總人口的三分之一，是排名第二大族裔群體。華人社區仍是舊金山市最大的亞裔族群。圖為舊金山中國城。(Getty Images)

舊金山 現擁有約30萬亞裔 人口，約占舊金山市總人口的三分之一，是排名第二大族裔群體，僅次於白人人口39%。但半世紀前，這座城市的亞裔與太平洋島民人口分布卻大不相同，直到1990年，舊金山的亞裔人口比例才增加至28%。

「紀事報」調查1960-2020年期間每十年的亞洲與太平洋島民人口，數據來自十年一次的人口普查、由明尼蘇達大學人口中心編整。1960-1990年的大規模移民 ，是由1965年通過「移民與國籍法案」（Immigration and Nationality Act）促成。

華裔選民教育委員會（Chinese American Voters Education Committee ）行政主任李志威（David Lee）表示，舊金山中國城150年歷史有助於吸引許多移民來到這座城市，儘管英文水平有限，但由於社區已建立經濟與強大支持系統，華裔移民仍可找到工作、住房與基本必需品。自1960年以來，儘管中國城一直是華裔美人的中心，但列治文區與日落區的亞裔社區人數也大幅增長，1990年亞裔人口占這兩區人口的40-50%。

不過，1990年之後，舊金山亞裔人口增長放緩。過去30年裡，亞裔人口比例自1990年的28%上升至2020年的34%，變化不大。李志威認為，高生活成本與缺乏可負擔房屋成為亞洲人口增長放緩的主要原因。雖然中國與台灣居民仍占舊金山市亞裔居民的60%以上，並且人數持續增加，但另外兩個長期存在的族裔菲律賓裔與日裔人口，卻被迫離開舊金山，進入周邊郡縣或遷出灣區。

華人社區仍是舊金山市最大的亞裔族群。2015-2019年「美國社區調查」估計結果顯示，中國與台灣居民占舊金山總亞裔人口的近三分之二、占城市總人口20%以上。李志威指出，舊金山目前的亞裔移民似乎被舊金山靠近大學與科技產業的優勢吸引。1980年代之後的大部分新移民來自中國、韓國與印度，他們以國際學生身分來到舊金山，組織家庭或邀請海外親屬團聚。

印度人、韓國人與越南人是目前舊金山增長最快的亞裔群體。根據2015-2019年估計，舊金山的印裔人口自2010年以來增加兩倍，韓國與越南居民人數分別增加11%、19%。整個灣區過去十年也增加大量亞裔人口，自2010-2020年間，灣區九個縣的亞裔人口增加約30%，亞裔現在是阿拉米達縣與聖他克拉拉縣的最大族裔群體。