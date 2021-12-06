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行政中立惹議 北加台灣論壇聲援童振源

記者李榮／灣區報導
童振源引起的行政不中立批評，台灣論壇聲援支持。（記者李榮／翻攝）
童振源引起的行政不中立批評，台灣論壇聲援支持。（記者李榮／翻攝）

先前僑委會委員長童振源與世界台商會長開線上會議時，談到反對反萊豬，被國民黨批評違反行政中立。童振源強調，僑委會並無違反行政中立之問題，因為行政院所屬部會說明政策是職責，因此合法且正當。北加州台灣論壇也指出，僑委會向僑胞說明政府政策是責任與義務，並無違反行政中立，「而且如果是國民黨執政，國民黨的政務官也會同樣捍衛政府政策」。

北加州台灣論壇指出，銓敘部曾於今年5月12日發布新聞稿說明政務人員、行政機關與公務人員對外說明公投案的遵行規條，其中中立法僅第18條規定「憲法或法律規定須超出黨派以外，依法獨立行使職權之政務人員，準用本法之規定。」除此之外，總統及政務人員並非中立法之適用或準用對象，如果就公投案公開表達立場，並無違法疑義。

另外，公民投票是民眾針對法律、立法原則或重大政策直接表達意見、行使直接公民權的方式，而行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，基於政策推動的權責，本有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。而且，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場是基於法規要求履行其職務，當然不能認為是違反中立法之行為，「依照公投法及相關規定表達機關立場或意見，針對一般民眾之呼籲及說明，並無觸犯中立法相關條文之虞。」

台灣論壇並表示，日前公投法主管機關中選會主委李進勇接受媒體訪問時也重申，行政院在公投過程中是反方立場，必須提出對公投案的意見書，中選會也會刊登公報。此外，在中選會辦理的電視意見發表會或辯論會中，行政院代表也是反方代表，需要為公投案提出說明或辯護，「沒有所謂違反行政中立問題」。

另一方面，行政院長蘇貞昌亦多次在院會會議中指示：12月18日的公投性質上跟選舉是不一樣的，行政院是公投的反方、是當事人，行政院作為最高行政機關，有責任義務向台灣人民報告說明政府不同意四個公投案的立場與理由。基於行政一體，行政院所屬部會，原則上都應該要配合本於政策說明的職責，也應該主動積極對外宣傳說明，「童振源的做法不但是合法的，也是正當的，站在政府的立場也是應該的。」

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