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「岡州旅厝」列古蹟 14日各界拜祭先僑

記者李怡 / 舊金山報導
岡州旅厝拜祭儀式記者會在中華總會館召開。（圖片由中華總會館提供）
岡州旅厝拜祭儀式記者會在中華總會館召開。（圖片由中華總會館提供）

10月11日午間，岡州旅厝拜祭儀式記者會在華埠中華總會館召開。會上討論了即將在10月14日本周四舉辦的「岡州旅厝拜祭先僑儀式」上的細節。據透露，屆時中華總會館會將聯繫舊金山市府人員和中領館人員出席祭拜。中華總會館歷屆總董也希望屆時各界華人華僑代表共同出席。

「岡州旅厝」位於舊金山林肯公園的高爾夫球場內，1870年到1900年初期，該地段的公墓被用作兄弟會、退伍軍人、華人、日本人、法國人、希臘人、義大利人及猶太人協會的墓地，1920年代初轉變為公園和高爾夫球場，估計仍有一萬具遺骸埋藏在這片土地下。

將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟是由第一區華裔市參事陳詩敏提出。陳詩敏曾說道，百年前該遺址是埋葬當年華人移民先祖遺骸的地方，先祖們為了在美國生存，最終沒能夠返回中國的家鄉入土為安。這也正代表華人在舊金山的歷史悠久，將其列為古蹟可以幫助提醒世人，華人對城市發展的貢獻。 「特別是在亞太裔仇恨犯罪猖狂的當下，古蹟可以讓人們銘記這段歷史。」陳詩敏說道。她還指出，這不僅代表華人移民，還是對舊金山市多樣文化的嘉獎。

「岡州旅厝」有著深遠的歷史教育意義，將這段歷史分享給金山人，可以在亞太裔權益面臨挑戰的環境中起到積極的作用。中華總會館總董余健表示，被列為古蹟後，「岡州旅厝」將會保持原樣，確保不會被未來任何的建築項目所破壞。

華人 舊金山 古蹟

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