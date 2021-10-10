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山茶花獅子會 籌款幫助山火災民

李元慶／供稿
山茶花獅子會董事會、活動贊助商、義工合影。（李元慶供圖)
山茶花獅子會董事會、活動贊助商、義工合影。（李元慶供圖)

位於沙加緬度一帶的山茶花獅子會，舉行了籌款賑災活動，幫助火災災民。山茶花獅子會成立於2017年，其特色是會員全部由華裔女性組成。

在過去的幾年裡，山茶花獅子會每年做一次「山茶花之夜」慈善晚會，用籌集的資金來幫助婦女兒童、老人、或者有需求的弱勢群體。這同國際獅子會的宗旨完全一致：服務社區，履行人道主義，幫助不幸的人們，給他們帶來希望。今年9月初加州獅子會主辦了為加州火災災民捐毛毯被服等物資的活動、山茶花捐了一大批物資。

10月3日，山茶花獅子會聯合多個本地團體和個人，在Garcia Bend公園再次進行籌款募捐活動，約有300多各界人士參加。會長Eva在集會上說：加州這些年秋季的新聞總是少不了火災，而且愈演愈烈，今年損失慘重，許多受災地區的百姓家庭遭殃。

賑災籌款活動現場。（李元慶供圖)
賑災籌款活動現場。（李元慶供圖)

通過加州獅子會的捐款活動，現場代表都感同身受災民們失去家園的傷痛、以及他們對未來重建家園的渴望，希望能為災民們再盡一份力。在這次活動之前，山茶花獅子會的董事會已經決定為災民捐款2500元。另外所有這次活動收到的義款將全數捐出。活動中的人力均由山茶花獅子會的會員義工承擔。

這次活動的所有食物都是鴻發超市、麗寶樓餐廳、海港餐廳、幸運閣餐廳、韓媽媽、徐玉、以及劉坤、周靜等捐出。美國大唐會館、鴻發超市、亞裔安全服務中心、姑蘇群島聯誼會、東方圓首席代表林丹尼、黃貞看房團、T4C 、（流浪兒童感恩節午餐）翟秀蘭女士、兄弟姐妹會、退伍軍人會、先力士拓展公司對這次活動鼎力相助。

賑災籌款活動現場。（李元慶供圖)
賑災籌款活動現場。（李元慶供圖)

鴻發超市不但捐出食物、老闆馮光壽先生個人還捐出了1000元；姑蘇會前會長丁世華先生人在外地 、派人送來300元捐款；T4C捐款400元、會長余慧帶領20多名志工前來支持。

山茶花獅子會為加州火災災民捐款活動在大家的幫助下圓滿結束。義工們正在確定最後的捐款數目，希望為減輕災民的困難盡一份力量。

總部位於美國伊利諾斯州的國際獅子會於1917年成立以來，會員遍布世界各地。一方有難，八方支援也是獅子會的精神。山茶花獅子會也衷心感謝每個獻出愛心，解囊相助的團體和個人。

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