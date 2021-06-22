葉望輝訪灣區 認為美應投注更多資源保障台海安全

葉望輝（右五）與台美人交流，他也在規畫訪問台灣的行程。（民進黨矽谷支黨部提供）

美國 前副總統錢尼（Richard Bruce "Dick" Cheney）的副國家安全顧問葉望輝（Stephen J. Yates），近日在灣區訪問，除參加北美洲台灣 商聯合總會年會外，民進黨矽谷 支黨部也為葉望輝於聖他克拉拉安排一場「葉望輝與台美人的聯誼餐會」。包括民進黨矽谷支黨部主要成員、共和黨資深黨代表也是錢尼時代黨代表崔競乾、僑務委員王龍文，以及多位北加州台灣同鄉聯合會成員等都參加聚會。

葉望輝是現任「華府國際顧問公司」（DC International Advisory）總裁兼創辦人。他曾經於2014到2017年間擔任愛達荷州共和黨黨主席，2017年時參選愛達荷州副州長黨內初選，但以1.6%的細微差距落敗。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦表示，希望能促進台美人社團與美國友台人士的交流。尤其葉望輝長期以來對台灣民主的關注與支持，以及他對美國歷任總統中國政策都有深入研究，葉望輝對於局勢分析向來很具權威性，舉辦聯誼會期待能讓大家對於美台關係未來的走向能有新的觀點。

葉望輝指出，自己年輕時曾在台灣鄉間傳教，那段經歷幫助他了解到「什麼是真正的台灣」，也讓他對台灣人從「威權」過渡到「民主」的過程有第一手的觀察。他提到，美國政界需要更了解台灣，要投注更多資源來保證台灣的安全，並且讓台灣經濟不受中國的威脅，「因為，台灣的安全對美國的安全有直接的關係。」

葉望輝進一步指出，未來他的工作重心的一部分會是幫助更多美國政治人物與一般老百姓認識台灣，與台灣搭起溝通的橋梁。他也認為，共產主義與社會主義對於社會的危害已經被證實，「這些意識形態正在攻擊人類社會最基本的家庭、宗教等價值。」

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球一年多，葉望輝指出，疫情讓許多西方國家了解到中國的極權統治本質，以及對西方價值的危害。同時，他也規畫在疫情稍緩後造訪台灣，並啟動一部關於台灣的紀錄片拍攝計畫。