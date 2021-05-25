台灣美食綠豆椪 陳麗英教你自己做

陳麗英將介紹綠豆椪做法，「皮酥酥的，餡綿綿，保證不膩口。」（陳麗英提供）

新冠肺炎（COVID-19）至今已經一年多，在疫情之下，很多人都已經習慣宅在家中烹調，用美味提昇沉悶的居家生活。金山灣區 媽媽教室就邀請綠豆椪達人陳麗英在金山灣區媽媽教室舉辦台灣美食 講座，介紹「葷、素綠豆椪」的做法，讓大家能製作香酥、鬆軟、不膩口。

「綠豆椪」是傳統的月餅，外型看似圓凸，而被稱為「椪」。通常綠豆椪的內餡是綠豆泥甜餡，包入豬油及紅蔥頭烘烤製成，有時還會加入一些豬肉。為了迎合追求健康、或者素食者，有些人也會製作不含豬肉與豬油的素綠豆椪。

陳麗英在大學時主修化學，研究所也是修化學，畢業後從事材料工程和環保工程的工作，幾乎和實驗室結了大半輩子的緣。但她把廚房當作實驗室，「只要把配料按比例，就可以做出想要的東西了，講座就是來分享做綠豆椪的一些經驗。」

她表示，或許是自己的背景的關係，因此喜歡「用比較科學的方法來做廚房的事，一份材料做出多種不同的產品。」當天將介紹最基本的綠豆椪做法，皮酥酥的、餡綿綿的，希望大家能享受美食，體會台灣的美味。

媽媽教室創辦人高玉麗指出，面對避疫旅遊的諸多相關規定，許多人突然覺得返鄉路遙遙，更懷念家鄉美味，因此特別情商陳麗英舉辦台灣美食講座，讓大家可以紓解思鄉之情。