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訓練員性騷案 聖荷西州大教練：曾示警高層被報復

編譯組╱灣區25日電
聖荷西州大重新調查體育系性侵案，引發矚目。圖為校長帕帕奇安。(本報資料照片)
聖荷西州大重新調查體育系性侵案，引發矚目。圖為校長帕帕奇安。(本報資料照片)

聖荷西州立大學女子游泳與跳水教練霍普金斯 (Sage Hopkins) 日前致函指責學校領導，特別是體育主任屠以德 (Marie Tuite) 長年來無視於他苦心阻止訓練員蕭渥 (Scott Shaw) 過於親近女運動員。霍普金斯並且指責學校領導不但不理睬他的用心，反而對他報復攻擊。

根據報導，霍普金斯在信中稱，學校行政單位試圖攻擊他，讓他無法發聲，並以一種凌辱的方式，試圖讓蕭渥摧殘的受害人也無法發聲，藉此來掩飾學校主管在掩飾整個事件中所扮演的角色。

據報導，至少有10名女性運動員多年前指控訓練員蕭渥在替她們療傷時，觸摸她們的乳部與私部。蕭渥11年前所面臨的罪名最後被判清除。顯然經過霍普金斯投書之後，聖荷西州大校長帕帕奇安 (Mary Papazian) 於4月15日對這些女運動員致歉，並表示學校違反與學生之間的信託關係。帕帕奇安並宣布重新調查蕭渥性猥褻事件。

聖荷西州大宣布重新調查全案引起輿論騷動，何以2009年時面臨10名以上女運動員指控的訓練員蕭渥，仍可繼續留在校園工作長達10年，繼續替女運動員療傷按摩？特別是校方有許多女性領導。

 有些聖荷西州大的員工認為，學校領導認為保護聖荷西州大校譽，比保護學校運動員更為重要。

聖荷西州大前體育系員工摩茲 (Ryan Merz) 說，絕對不可對運動員亂來，絕對不可以發生性攻擊情形，因為這會影響到運動員一生幸福。摩茲認為很難與體育系主任屠以德一起工作，因此轉到聖他克拉拉大學做事。

全案經由今日美國 (USA Today) 揭發後，引起聯邦調查局與司法部民權小組的注意，也引起10名女運動員與曾在聖荷西州大工作過的員工提出法律控訴。霍普金斯也於上周提出報復舉報人 (whistleblower retaliation) 的控訴案。

舉報證人證詞與法庭文件顯示，聖荷西州大體育系存在一種奇特的文化，即系內員工必須對體育系主任屠以德效忠。屠以德過去曾是曲棍球與籃球明星，2010年蕭渥案剛告一段落後，被聖荷西州大聘為首席體育訓練員。聖荷西校長帕帕奇安2016年到任後，於2017年將屠以德升任為體育系主任。據報導屠以德對待系內下屬不佳。

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