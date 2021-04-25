5‧17報稅截止 退休計畫投資可省稅

會計師秦彤曾經擔任聯邦小商業管理署副總監。（本報檔案照片）

因為疫情，今年的報稅 截止延遲。還未報稅民眾，可以考慮自己是否能選擇投資退休 計畫來省稅。

會計師秦彤表示，許多民眾有退休的基金計畫401K，有的人則是選擇了IRA的項目。她指出50歲以上的民眾，每年可以在IRA放入7000元，如果是自僱人士，那麼上限則是5萬7000元。這些投入退休基金的錢，就可以在報稅的收入中減去，也就是所謂的「可減少的」（deductable）額度。

秦彤舉例表示，假如一個上班族年收入5萬元，此人可以將6000元放入IRA。那麼報稅的時候，此人的年收入則會從5萬變成4萬4000元，相應的稅務也可能獲得減免。秦彤建議這可作為一個減稅的選擇。

放入IRA之後，這些錢將會被運用作為投資的基金。秦彤強調，投入IRA的錢，也都還是自己的錢，在退休之後可以拿出來使用。這就看每個人不同的人生計畫，有的人是62歲退休，有的人是72歲退休，因人而異。

因為疫情，現在報稅的截止日期延後，也就是還沒報稅的民眾可以多一些時間來考慮。秦彤指出，現在是2021年，報的是2020年的稅務。但是在2021年放入IRA退休計畫的錢，也可以作為2020年報稅的「可減少的」金額。相應的IRA計畫，可以諮詢一些理財顧問或者銀行。

此外，秦彤也建議大家盡早報稅，不要拖延到最後一刻。報稅的確是延到5月17日，但是遲報的話，如需要補稅款的，會有罰金（penalty），其中還包括有利息（interest）。她指出，在美國，如果是自僱人士，自己做老闆的話，每個季度都應該報稅。

對於收入比較單一的上班族，沒有什麼投資、創業的人士，秦彤建議可以選擇一些網上的理財軟件，很方便就能夠自己報稅。這些軟件都會用比較直接的問答（Q&A）形式來走報稅流程。

秦彤曾經擔任聯邦小商業管理署（U.S. Small Business Administration，簡稱SBA）的主管亞太小商業事務的副總監，同時也是持證的會計師。她目前的公司TPGI CPA主要關注於灣區的商務諮詢領域。