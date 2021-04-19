金山發送「團結套件」 各族裔攜手反歧視
舊金山官員與社區團體繼續展開反對仇恨偏見與暴力活動，並於18舊金山沿海公路Upper Great Highway展開遊行示威活動。
舊金山市長布里德（London Breed）17日與市府人權委員會與社區代表共同展開團結運動，將不同族裔人士，包括亞太裔、西語裔、美國原住民、非洲裔，以及多種族裔結合一起。布里德在一項聲明中稱：「當我們聯合共同工作時，舊金山變得更強盛。我們必須繼續結合再一起，共同對付任何形式的仇恨、偏見、歧視行為。」
活動從舊金山市政中心廣場展開，不同世代民眾在活動中參與討論，相互學習，分享如何建立夥伴合作關係。參與活動民眾組合「團結套件」（solidarity kits），套件中包括兒童圖書、精神健康資源、參觀亞洲博物館入場券等。這些「團結套件」將發送給舊金山華埠等地居民。
根據華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action），從2020年3月起，美國各地共發生3795宗仇視亞裔事件，其中43%發生於加州，24%發生於舊金山。
灣區地方與社區領導17日亦在密爾布瑞舉行支持亞太裔社區活動。
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