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2亞裔女 金山肖化區當街被搶包 全程不到10秒鐘

記者李晗 ╱舊金山報導
兩名女子過馬路時被當街搶包。（視頻截圖）
兩名女子過馬路時被當街搶包。（視頻截圖）

兩名亞裔女子在舊金山肖化區（Portola）一帶被當街搶包，全程被街邊的監控攝像頭拍下。視頻在各個社交媒體平台上瘋傳，引起民眾關注。

監控攝像的視頻顯示，當時是3月28日的傍晚6時30分左右，天色依然明亮。兩名亞裔女子背著包走在路上。在過馬路時，突然兩名搶匪跑出，分別將兩名女子推倒在地，隨後搶走她們的背包。被搶過程中，女子掙扎不放，但是終究被搶匪搶走了背包。全程大約十秒鐘不到。

被搶之後，兩名女子從地上慢慢爬起來，走到附近的人行道上。

根據警方的報告，案發地點是在肖化區的Felton街和Goettingen街一帶的居民區。兩名受害的亞裔女性分別是55歲和60歲，在事件中都有受傷，所幸都是輕傷，沒有生命危險。她們的包中有鑰匙以及現金。警方指出，當時嫌犯將兩名受害人推倒在地，搶走背包之後，坐上車輛逃跑。兩名嫌犯據稱是30歲左右的非裔。

截至4月2日周五下午，警方尚未有更進一步消息透露。視頻一開始在微信上傳開，隨後推特用戶也轉發至推特。近期針對亞裔的罪案過程屢屢被拍下，在社交媒體上廣傳。

兩名亞裔女子走在舊金山肖化區的居民區路上。（視頻截圖）
兩名亞裔女子走在舊金山肖化區的居民區路上。（視頻截圖）

亞裔 推特 微信

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