屋崙港自中國進口3台巨型起重機 吊臂長442呎

屋崙港從中國進口三台巨型起重機。(屋崙港官網視頻截圖)

屋崙 港三台新組裝的巨型起重機每台重1600噸，起重機吊臂(crane's boom) 長達442呎，其效能高過目前屋崙港已有的起重機。

屋崙港官員稱，組裝這種巨型起重機工程浩大，需時好幾個星期，最新一台起重機組件最近才抵達。

巨型起重機吊臂舉高45度時，離地面約有372呎，比碼頭高出174呎。屋崙港海運主任布蘭迪斯 (Bryan Brandes)說，巨型高大的起重機，用來裝置取拿貨輪上的貨櫃，效率將會加強許多。他強調，這些巨大的起重機，將會對屋崙港處理貨櫃能力，產生巨大功能。

起重機正式開工前，將先進行一系列測試。根據港口官員，三台起重機中，第一台開始啟動使用時間，大約是在三月底或者四月初。

這些巨型起重機是由上海振華重工集團 (Shanghai Zhenhua heavy Industries Co.) 製造，然後海運分批送到屋崙港。港口工作人員再將起重機分組取出，然後工程團隊與港口工作人員共同在現場組裝而成。根據工作人員，組裝過程非常複雜。

屋崙港官員表示，屋崙港所有貨櫃起重機都是電氣啟動，因此沒有排放任何溫室效應氣體。