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刀深插柏克萊加大學生背部 29歲兇嫌被逮

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊警方宣布，涉嫌在3月6日刺殺一名柏克萊加大學生的29歲嫌疑人梅爾已被逮捕。圖為傷人凶器。（柏克萊警方網頁）
柏克萊警方宣布，涉嫌在3月6日刺殺一名柏克萊加大學生的29歲嫌疑人梅爾已被逮捕。圖為傷人凶器。（柏克萊警方網頁）

柏克萊警方宣布，涉嫌在3月6日刺殺一名柏克萊加大學生的29歲嫌疑人梅爾（David Meier）已被逮捕。法庭文件顯示，梅爾被指控使用致命武器襲擊罪，在保釋或自簽擔保（own recognizance）期間犯罪，目前被關押在東灣都布林（Dublin）的聖他利達監獄（Santa Rita Jail）。

6日凌晨1時46分，3名柏克萊加大男學生學習後到杜蘭特路的Taco Bell Cantina吃了點消夜。學生在回家的路上經過人民公園時，有人向他們大喊大叫，且開始追趕他們。幾人步行到Dwight Way以南的Hillegass路時，有兩到三名嫌疑人靠近，雙方發生了肢體衝突。在這次爭吵中，一名學生被某種金屬杆擊中頭部，在現場接受醫療評估。另一名21歲的學生被刀刺中背部，當急救人員發現受傷學生時，刀子還深深插進背上。他隨後被送往高地醫院接受手術取刀，現已飛回家鄉，在家中養傷，並補上錯過的功課。

警方說，刺殺時使用的十吋刀，有五吋長的鉤狀刀刃。

大約一小時後，屋崙警方通知柏克萊警方趕到Shattuck大道5900號街區，他們因為另一起事件拘留了嫌疑人梅爾。在拘留期間，梅爾表示，剛剛在柏克萊的公園刺傷了人，為自己的行為懊悔，希望事情不要發生。梅爾告訴警方，他刺傷人是出於自衛。他當時騎自行車跟蹤學生，在刺殺前騷擾學生。

阿拉米達縣地檢處指控梅爾犯下利用利刃致命武器襲擊的重罪，及造成三人巨大身體傷害罪。他是在保釋期間犯下新罪行。去年12月30日，在佛利蒙的家中，他毆打了母親的後腦，當母親報警時，他用美思噴霧劑（mace）對著母親臉部噴灑。他隨後被指控使用催淚瓦斯和腐蝕性化學品襲擊重罪。2012年，他還曾因偷竊被指控重罪。

根據阿拉米達縣監獄在線系統的訊息，梅爾將在4月8日參加預審聽證會，系統目前並未透露保釋金額。

柏克萊加大 監獄 屋崙

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