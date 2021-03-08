我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

金山電影院重啟 影迷捧場

編譯組╱灣區7日電
舊金山重返紅色重啟層級，電影院有限度開放營業。(Google街景圖)
舊金山重返紅色重啟層級，電影院有限度開放營業。(Google街景圖)

舊金山重返紅色重啟層級，電影院上周末開放營業，可是為了安全起見，電影院保留一些空座位，防止觀眾座位過於接近。另外票價昂貴，看一部普通電影，就得花19元。此外電影院內也沒爆米花等點心。一般而言，剛重新開放的電影院內觀眾不多。

雖然如此，影迷瓦克 (Apryl Walker)仍迫不及待，6日電影院重啟當天，即跑到舊金山第四街與Mission 街交會處的Metron電影院。

瓦克看的是「猶大與黑人彌賽亞」 (Judas and the Black Messiah)。她在買入場券時對朋友說：「我想這會是安全的，我希望這可能是安全的。」

另外在同一家電影院準備買入場券的影迷鄧肯 (Christian Duncan) 說，他想看一部以外星球為背景的電影，片名為「混亂行走」(Chaos Walking) 。這是一部科幻片，描述一個外星球居民生活，這些居民彼此看透相互之間的想法。

影評人士對這部電影大肆攻擊，可是鄧肯說，影評差沒有關係，這是他整整一年來看的第一部電影。到外面來看大銀幕電影，這才是最重要的。「我從來不讀影評，我能夠自行判斷。」

電影院 舊金山 黑人

上一則

聖他克拉拉縣開放堂食 想辦室內活動得再等等

下一則

科學證明：這5種食物 對身體有害

延伸閱讀

恢復面對面授課! 4月12日起金山聯合校區部分學校重啟

恢復面對面授課! 4月12日起金山聯合校區部分學校重啟
運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場

運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場
運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場

運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場
恢復面對面授課! 4月12日起金山聯合校區部分學校重啟

恢復面對面授課! 4月12日起金山聯合校區部分學校重啟
關閉一年後 紐約市電影院重開

關閉一年後 紐約市電影院重開
芝亞洲躍動影展15日登場 33部電影看個過癮

芝亞洲躍動影展15日登場 33部電影看個過癮

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
長時間使用Zoom，會產生「Zoom疲勞」。（Getty Images）

「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道

2021-02-28 15:12
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我