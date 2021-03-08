金山電影院重啟 影迷捧場

舊金山重返紅色重啟層級，電影院有限度開放營業。(Google街景圖)

舊金山 重返紅色重啟層級，電影院 上周末開放營業，可是為了安全起見，電影院保留一些空座位，防止觀眾座位過於接近。另外票價昂貴，看一部普通電影，就得花19元。此外電影院內也沒爆米花等點心。一般而言，剛重新開放的電影院內觀眾不多。

雖然如此，影迷瓦克 (Apryl Walker)仍迫不及待，6日電影院重啟當天，即跑到舊金山第四街與Mission 街交會處的Metron電影院。

瓦克看的是「猶大與黑人 彌賽亞」 (Judas and the Black Messiah)。她在買入場券時對朋友說：「我想這會是安全的，我希望這可能是安全的。」

另外在同一家電影院準備買入場券的影迷鄧肯 (Christian Duncan) 說，他想看一部以外星球為背景的電影，片名為「混亂行走」(Chaos Walking) 。這是一部科幻片，描述一個外星球居民生活，這些居民彼此看透相互之間的想法。

影評人士對這部電影大肆攻擊，可是鄧肯說，影評差沒有關係，這是他整整一年來看的第一部電影。到外面來看大銀幕電影，這才是最重要的。「我從來不讀影評，我能夠自行判斷。」