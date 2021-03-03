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今夏乾旱警訊 塞拉山脈冬季積雪量僅61%

編譯組／綜合2日電
加州今夏新一輪乾旱迫在眉睫，塞拉內華達山脈積雪量僅有歷史平均的61%。（取自臉書）
加州今夏新一輪乾旱迫在眉睫，塞拉內華達山脈積雪量僅有歷史平均的61%。（取自臉書）

經歷連續兩個乾旱的冬天，內華達山脈3月1日的積雪量只有歷史平均水平的61%，這似乎是加州即將迎接夏季乾旱狀況的最新信號，一些地區可能在五年來首次需要限水。

加州各地的水利官員都緊張地注視著乾旱天氣，並開始計畫節約用水，在某些情況下可能會強制限水。許多機構預計將在本月晚些時候或4月初做出最終決定。

加州水資源部主任尼莫斯（Karla Nemeth）說，「隨著連年乾旱，用水效率和抗旱準備比以往任何時候都更爲重要。」

今年是歷史上最乾燥的一年，通常情況下，12月至3月是加州一年中最潮濕的四個月。剛剛過去的2月，舊金山降水量僅錄得1.71吋，為歷史平均水平4.46吋的38%。洛杉磯則全月無雨。從7月1日到2月底的七個月時間，是舊金山自1849年有記錄以來172年中第七個最乾燥的年份。

每年冬季降雪量的多少對加州水資源狀況至關重要。冬雪在加州四百哩長的山脈上形成了一個巨大的「冰凍水庫」，在春季和夏季慢慢融化後，為加州的城市和農場提供了近三分之一的水源。融化的水將數十億加侖的清潔淡水從幾十條河流和溪流中注入水庫。

2020年2月27日，據美國聯邦乾旱監測周報顯示，加州約有84%的地區處於「中度乾旱」或更糟糕的狀態，其中29%的地區處於「嚴重乾旱」。

如果3月和5月乾燥天氣持續下去，今年夏天和秋天的火災危險性就會增加，因為草叢、灌木和樹木的濕度會很低，再加上由於氣候變化，氣溫會持續上升。據美國宇航局和國家氣象局的上級機構NOAA稱，去年是自1880年開始有現代溫度記錄以來地球上最熱的一年。

從4月或5月開始，在幾乎每個加州社區有一件事是可以肯定的：城市水務部門和地區水務區將展開新的行動 ，要求人們減少園林景觀用水，檢查房屋漏水，縮短淋浴時間。在某些情況下，他們將對用水量超過一定水平的人進行經濟處罰。

「可以肯定地說，乾旱會一直持續到今年年底。重要的是，我們必須制定好相應的計畫。」州水資源部雪情調查和供水預測科科長德古茲曼（Sean DeGuzman）說。

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