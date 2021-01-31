幫助低收入家庭通過EITC獲得退稅 新僑服務中心報稅服務即起預約

本地官員和社區代表鼓勵低收入居民按時報稅以獲得退稅優惠。（新僑記者會直播視頻截圖）

新僑服務中心將於2月12日至4月15日期間為低收入 家庭提供2020年度的報稅 服務，幫助更多合資格的低收入家庭有機會通過「所得稅抵免」（EITC）計畫，獲得退稅 改善生活，即日起接受預約。

新僑服務中心董事長李蕙清說，即使是無收入者也有機會通過EITC獲得退稅。去年，每五個申請者當中就有四人通過EITC獲得退稅，全美共有2500萬人獲得610億元EITC退稅，平均每人獲得2500元。今年，估計每個有小孩的低收入家庭可獲6557元EITC退稅，沒有小孩的低收入家庭可獲529元。

在新僑舉辦的線上記者會中，國稅局代表蘭吉爾（Raquel Rangel）表示，新僑服務中心去年為低收入居民爭取到260萬元退稅，其中100萬元是EITC退稅。

州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）說，加州去年有380萬人通過「加州所得稅抵免」（CalEITC）計畫收回了超過10億元。

根據今年新規，有個人稅號（ITIN）的居民年收入低於3萬元，現在就有資格。過去幾年，丁右立在州議會擴大這個項目，使零工兼差者（gig workers）、65歲以上的長者和18-24歲的年輕人都有資格參加。

州眾議員邱信福（David Chiu）說，他去年擔任州議會亞太裔黨團核心小組主席時，就為不同身份的移民和不同階層爭取這一退稅優惠。

州財務長馬世雲（Fiona Ma）指出，沒有社會安全號的低收入人士，只要完成報稅，也有機會拿到EITC退稅。

加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山財務官何世豪（José Cisneros）和市議員佩斯金（Aaron）的立法助理甄錦浩等也都表示，居民拿到EITC退稅，可以交房租、買食物、支付賬單以及處理應急事項，改善家庭生活。

United Way of Bay Area的代表波爾蒂洛（Savannah Portillo）認為，新僑服務中心可在報稅服務中為華裔居民提供粵語、國語、越南語服務。

新僑服務中心行政主任陳浩源說，由於疫情嚴峻，中心改為以非見面方式報稅。公眾可以前往中心（周一至周五上午9時至下午4時）提交報稅資料、通過電話（415-421-2111）或電郵（[email protected]）預約報稅。必須提交的文件包括：社安號或報稅號、所有稅務文件、去年的稅表、支票或銀行號碼。