鄺鐵誠：拜登或「撥亂反正」 降低關稅益民生

鄺鐵誠認為，降低中國商品關稅有利於美國企業生產和人民生活。（記者黃少華／攝影）

舊金山大學商學院教授鄺鐵誠認為，過去四年川普政府破壞了四十多年來的美中傳統關係。鄺鐵誠預計，拜登 新政府上台後會進行局部的「撥亂反正」，如降低關稅助益民生。

鄺鐵誠首先談到了他對中國過去15年的科技發展觀察。

2005年，鄺鐵誠在中國看到市面上的科技產品基本上還是「山寨貨」，沒有太多自主發明的東西。2013年以後，中國已經突破了抄襲模式，逐步成為創新型國家。到了2016年，他去到深圳經濟特區，看到華強北已經成為中國的科技創新中心。2018年開始，中國的5G、人工智慧（AI）產業已經步入全球前三的行列。

因此，川普在過去四年就用盡各種方法壓制中國，包括貿易關稅戰和管制半導體技術出口。

但是，鄺鐵誠表示，川普的目的實際上不可能達到。一是中國的國內生產總值（GDP）總量和增速依然強勁。二是中國對美國 而言依然是最大的市場之一。三是反過來，即使沒有美國市場，中國與歐盟、亞太15國組成的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽了很多合約，導致美國被孤立。四是日韓等國雖然是美國的盟友，但最大的市場依然是中國，不會配合川普來全面圍堵中國。

鄺鐵誠認為，拜登上台後會跟中國恢復在部分領域的合作。包括應對氣候變化、公共衛生（比如是新冠疫苗研發）、外交（探討恢復美國駐成都總領事館和中國駐休士頓總領事館的運作）、高等教育（恢復中國留學生 正常的來美學習）、民間交流、降低部分中國進口商品關稅（未來一段時間）。

談到川普對中國關於貿易戰，鄺鐵誠指出，拜登可以做一些事情來恢復正常的市場秩序，包括降低部分從中國進口商品的關稅。

鄺鐵誠舉例，美國汽車的零件70%是中國製造。美國的汽車工業產品表面上寫著「美國製造」。實際上，不少汽車裡面的發動機是中國製造。對汽車零部件加徵高關稅，已經影響到美國工廠的正常生產。

川普卸任前通過聯邦國土安全部調查TCL，又將小米等中資企業列入「中國軍方黑名單」。鄺鐵誠指出，這樣的操作已經嚴重影響到了很多美國人的基本生活。因為很多中低收入居民拿不出四、五千元去買高檔電視機，只能去買中國製造的500元左右的電視機。過去四年，華埠一些商店就抱怨缺少中國日用商品供貨。

鄺鐵誠總結，在幾千項受對華關稅戰影響的商品當中，拜登最起碼可以對食品、藥物、口罩等降低進口關稅。他特別提到汽車輪胎。很多車主不想花五、六百元來購買米其林輪胎，而是希望買到約200元的中國製造廉價輪胎。拜登完全可以從這些方面來減輕普通民眾負擔。

回顧過去四年的川普政府，讓鄺鐵誠感到最離譜的是強迫留學生在疫情之下回到室內課堂面對面上課。研究生要保留學籍，就不能全部在線上課，每學期至少有一門課是在室內課堂面對面上課，每周至少10個學時。這導致鄺鐵誠這樣的老教授要戴口罩、保持社交距離專門開一個室內課堂，冒著巨大的染疫風險給留學生面對面授課。拜登就完全可以取消這樣的無理限制。

川普出台很多留學生政策，旨在限制H1-B、OPT等類別。鄺鐵誠認為拜登會逐步取消這些限制。

鄺鐵誠說，加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）曾表示，拜登新政府上台之後，她至少可以代表加州政府跟中國談氣候合作，這是比較容易獲得拜登認可的事情。

不過，鄺鐵誠也談到，拜登新政府與中國之間存在一些問題解決起來並不容易。一是批評中國通過「國家資本主義」模式補貼外貿企業，造成不公平競爭。二是川普當政時期的美國與中國相互驅逐對方的媒體人員。三是人權問題，尤其是涉及台灣、新疆和香港問題。四是川普政府在下台前的最後九個月跟中國政府之間幾乎切斷了所有對話渠道。