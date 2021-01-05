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英格賽高地街區 18歲男遭槍擊劫車命危

記者黃少華／舊金山報導
本案案發地是一個華裔聚居的商住混合區。（記者黃少華／攝影）
本案案發地是一個華裔聚居的商住混合區。（記者黃少華／攝影）

根據舊金山警察局（SFPD）發布的消息，一名18歲青年男子於1月2日晚間在英格賽高地（Ingleside Heights）附近遭人槍擊並被劫持車輛，目前傷勢仍嚴重，有生命危險。

這宗槍擊及搶劫案的具體案發地是Byxbee和Randolph兩條街道的交界區域，此處是一個商住混合區。警方接報後，於案發當晚9時05分派出警力趕到案件現場。受害人因傷被送往醫院治療。截至1月4日（周一）午間，警方沒有公布有關受害人的其他情况。

警方現時還沒有公布對本案嫌犯的描述。任何有本案資訊的人士可撥打舊金山警察局舉報電話（415）575-4444，或以「SFPD」開頭編輯簡訊並發送至TIP411。

案發地附近是華裔聚居區，當地治安形勢近兩年來漸趨緊張，屢屢發生針對華裔的暴力案件，華裔居民倍感擔憂。

2019年7月23日，與本案案發地僅有幾個路口之隔的Byxbee和Garfield交界處，就發生了一起讓人印象深刻的華裔長者被搶車及打傷案件。一對年逾60歲的華裔夫婦開車回到自家住宅時，遭兩名非裔男子搶劫毆打，嫌犯將男子拖出車外毆打，當受害人妻子走出車外阻止時也遭嫌犯攻擊並被搶走皮包。華裔夫婦均受傷，汽車被劫走。

2020年農曆新年前夕，與本案也僅有幾個路口之隔的Ralston和Garfield交界處，華裔居民劉女士晚上外出倒垃圾時，在自家門前遭身分不明的一男一女打傷。近一年時間過去，兩名嫌犯仍然逍遙法外。

華裔 警察 舊金山

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