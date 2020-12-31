屋崙警：青少年搶案增 社區斥：助長隱性歧視

屋崙警局新聞稿表示，青少年持槍搶劫和劫車案件有所增加。此舉引來市議員和社區的譴責。圖為屋崙警方在處理華埠罪案。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局本月22日的一篇新聞稿表示，青少年持槍搶劫和劫車的案件有所增加。此舉引來屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）和社區的譴責。卡普蘭表示，警方媒體組發出使用煽動性語言的新聞稿，沒有相關說法的數據、資訊或建議。社區組織信件更是直指，新聞稿在散播恐懼，助長隱性種族偏見。

警方新聞稿說，在過去幾周，有年僅11歲的未成年犯罪嫌疑人，用槍指著受害者，搶走車輛。這些年齡在11到16歲之間的青少年，會利用偷來的車輛在屋崙進行更多搶劫。警局非常關注這些孩子和青少年犯下的這些危險罪行。已逮捕了多名嫌疑人，並仍在尋找更多與這些犯罪有關的嫌疑人。

反警暴計畫（Anti Police-Terror Project）、屋崙非裔 組織計畫（Black Organizing Project）等七個組織寫公開信給卡普蘭，反對警局措辭。公開信表示，警方說「這些暴力行為是由初中年齡的青少年實施的，勉強超過兒童（年齡）。」這是用聳人聽聞的語言來形容青少年的冰山一角。 「讓我們明確一點，讀初中的青年年齡，不是勉強超過兒童，他們就是孩子！這類語言體現了針對有色人種青年，特別是非裔青年的成人化。在所謂超級惡人（superpredator）盛行的時代，這種「狗哨」（使用編排過的隱語，向特定人群傳遞政治資訊）的說法早被揭穿。 」

信件說，這類語言只會進一步傷害屋崙的青少年。把學生和年輕人描繪成威脅，助長隱性和顯性的種族偏見，為導致馬丁案（Trayvon Martin，17歲時被人槍殺）等其他無數年輕人死亡的私刑行為打開大門。新聞稿未提供任何真實數據、有用資訊，也沒有為問題提供明確的解決方案。它不過是在製造恐懼，給讀者留下的資訊是害怕中學生。新聞稿中除了籠統地要求任何人向警局報告外，沒有一次告訴居民如果遇到這些孩子和青少年該怎麼做。

卡普蘭表示，除警局對孩子的刑事化語言外，新聞稿還稱，警局正在與暴力預防部門合作，為青少年提供急需的資源，然而新聞稿中沒有任何關於為青少年提供任何資源的資訊。當卡普蘭尋求更多資訊時，暴力預防部門無法確定任何資源用來幫助預防青少年暴力犯罪。

事實上，屋崙政府當局最近提出要完全取消青少年暴力預防專案經費，理由是青少年犯罪率相當低。