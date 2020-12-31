我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

屋崙警：青少年搶案增 社區斥：助長隱性歧視

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局新聞稿表示，青少年持槍搶劫和劫車案件有所增加。此舉引來市議員和社區的譴責。圖為屋崙警方在處理華埠罪案。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局新聞稿表示，青少年持槍搶劫和劫車案件有所增加。此舉引來市議員和社區的譴責。圖為屋崙警方在處理華埠罪案。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局本月22日的一篇新聞稿表示，青少年持槍搶劫和劫車的案件有所增加。此舉引來屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）和社區的譴責。卡普蘭表示，警方媒體組發出使用煽動性語言的新聞稿，沒有相關說法的數據、資訊或建議。社區組織信件更是直指，新聞稿在散播恐懼，助長隱性種族偏見。

警方新聞稿說，在過去幾周，有年僅11歲的未成年犯罪嫌疑人，用槍指著受害者，搶走車輛。這些年齡在11到16歲之間的青少年，會利用偷來的車輛在屋崙進行更多搶劫。警局非常關注這些孩子和青少年犯下的這些危險罪行。已逮捕了多名嫌疑人，並仍在尋找更多與這些犯罪有關的嫌疑人。

反警暴計畫（Anti Police-Terror Project）、屋崙非裔組織計畫（Black Organizing Project）等七個組織寫公開信給卡普蘭，反對警局措辭。公開信表示，警方說「這些暴力行為是由初中年齡的青少年實施的，勉強超過兒童（年齡）。」這是用聳人聽聞的語言來形容青少年的冰山一角。 「讓我們明確一點，讀初中的青年年齡，不是勉強超過兒童，他們就是孩子！這類語言體現了針對有色人種青年，特別是非裔青年的成人化。在所謂超級惡人（superpredator）盛行的時代，這種「狗哨」（使用編排過的隱語，向特定人群傳遞政治資訊）的說法早被揭穿。 」

信件說，這類語言只會進一步傷害屋崙的青少年。把學生和年輕人描繪成威脅，助長隱性和顯性的種族偏見，為導致馬丁案（Trayvon Martin，17歲時被人槍殺）等其他無數年輕人死亡的私刑行為打開大門。新聞稿未提供任何真實數據、有用資訊，也沒有為問題提供明確的解決方案。它不過是在製造恐懼，給讀者留下的資訊是害怕中學生。新聞稿中除了籠統地要求任何人向警局報告外，沒有一次告訴居民如果遇到這些孩子和青少年該怎麼做。

卡普蘭表示，除警局對孩子的刑事化語言外，新聞稿還稱，警局正在與暴力預防部門合作，為青少年提供急需的資源，然而新聞稿中沒有任何關於為青少年提供任何資源的資訊。當卡普蘭尋求更多資訊時，暴力預防部門無法確定任何資源用來幫助預防青少年暴力犯罪。

事實上，屋崙政府當局最近提出要完全取消青少年暴力預防專案經費，理由是青少年犯罪率相當低。

反警暴計畫、屋崙非裔組織計畫等七個組織寫信給卡普蘭，反對警局措辭。（記者劉先進／...
反警暴計畫、屋崙非裔組織計畫等七個組織寫信給卡普蘭，反對警局措辭。（記者劉先進／攝影）

屋崙 非裔

上一則

柏加大：混亂時代 抑鬱患者專注成功經驗 改善決策力

下一則

暫免裁員 灣區公交獲聯邦紓困金9.75億

延伸閱讀

過去一周 屋崙無人死於暴力

過去一周 屋崙無人死於暴力
屋崙港延長勞務協議5年 增東灣招聘人數

屋崙港延長勞務協議5年 增東灣招聘人數
「家居鑰匙 」幫屋崙購樓助遊民 60遊民可入住

「家居鑰匙 」幫屋崙購樓助遊民 60遊民可入住

舊金山、屋崙公路1周驚傳2命案 2名男子死亡

舊金山、屋崙公路1周驚傳2命案 2名男子死亡
屋崙青少年暴力犯罪飆升 最小才11歲！

屋崙青少年暴力犯罪飆升 最小才11歲！
中國製造！屋崙港將迎美國史上最大貨櫃起重機

中國製造！屋崙港將迎美國史上最大貨櫃起重機

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
鍾家失竊案發之後，鍾家兒子在網上為父母發起眾籌。（取自Gofundme）

鍾家35年積蓄遭洗劫 雙親心碎 警逮2嫌

2020-12-24 02:15
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

2020-12-27 01:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診