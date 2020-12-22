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加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

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增加ICU配備 聖馬刁縣府與2醫療機構簽約

記者黃少華／紅木城報導
部分ICU病床需要配備更多醫護人員才能持續運作。（記者黃少華／攝影）
部分ICU病床需要配備更多醫護人員才能持續運作。（記者黃少華／攝影）

聖馬刁縣於21日宣布，縣政府與「尊享醫療」（Dignity Health）和「AMI遠征醫療」（AMI Expeditionary Healthcare）兩醫療機構達成合作關係，新增更多加護病房（ICU）的醫護人員配備。

縣政府與兩機構簽署了總額450萬元的新合同。「AMI遠征醫療」將釋出他們的醫護人員，以新增「尊享醫療」旗下的紅木城Sequoia醫院多達10張ICU病床人員配備。此舉為期至少30天。縣政府表示，這項合作不僅將服務於聖馬刁縣，也將服務於整個舊金山灣區

縣經理卡拉吉（Mike Callagy）在21日的一份聲明中稱：「我們很幸運能够將資源與主要合作夥伴連接起來，在這場危機中支持本地社區和居民。」

縣政府強調，這是為了在加州「新型冠狀病毒」（COVID-19）陽性病例激增的情況下強化ICU收治能力，也要應對舊金山灣區ICU床位空置率不斷下降的挑戰。截至21日當天，舊金山灣區的ICU床位空置率已降至13.7%。

包括聖馬刁縣在內，灣區已經從16日起按照州長紐森（Gavin Newsom）要求實行「區域性居家令」。這一衛生令將至少維持三周，或在三周後延長至灣區ICU床位空置率恢復到15%以上。

聖馬刁縣緊急醫療服務主任兼區域災難醫療衛生協調員庫斯曼（Travis Kusman）在一份聲明中說：「當ICU床位空置率下降到15%以下時，每個有配備醫護人員的ICU床位都很珍貴，特別是對於每一個需要護理的人來說。」

灣區 舊金山 加州

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