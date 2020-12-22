我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

屋崙華埠商會線上會議 社區聯絡員：節日取錢 注意這2點

記者劉先進／屋崙報導
圖為在市民在屋崙華埠銀行排隊辦理業務。（記者劉先進／攝影）
圖為在市民在屋崙華埠銀行排隊辦理業務。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會21日下午舉行「與商會有約」線上會議。屋崙社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，在節假日期間，民眾到自動取款機（ATM）上取錢時，要注意兩點，多留意身邊情況，保護密碼不要洩露。

華埠商會為了更好和民眾溝通，決定每個月第三個周一下午，舉行線上會議。商戶Mommy Law說，很感謝商會每月定期會議，其中受益良多。因為不熟悉如何使用Zoom開視訊會議，所以登錄時也花了一點時間。

屋崙華埠商會執行主任陳巧倫（Jessica Chen）表示，商會希望建立管道，幫助商戶發聲。若商戶有登錄Zoom的技術問題，都可以提前和她溝通。

在提及節假日常見的治安問題時，楊雪梨建議，市民在到ATM取錢時，要特別留心周邊情況，輸入密碼時候，也要小心，防止密碼洩露，給不法分子可乘之機。美國疫情爆發，如今也建議市民在過耶誕節等節日時，盡量不要集中在一起，防止家人不小心感染病毒，傳播疫情。

有華埠居民反映，最近時常有精神疾病的遊民，到商店去騷擾店主或顧客。楊雪梨說，要根據情況報警。若目擊者感覺遊民帶來了緊急安全問題，可以致電911或屋崙警局報警電話，510-777-3211。若是非緊急事件，可致電510-777-3333留言。市民即使不懂英文，也不要擔心報警問題，還可以到華埠9街的富興中心二樓警局辦公室留言，找到相應表格，留下電話和名字，警員到了辦公室，看到表格會聯繫。

此前，本報也曾獨家報導，有華人遭遇家庭暴力，跑到該辦公室留言報警。

華埠不少居民有疑惑，比如砸破車窗等案件，報警是否有效？楊雪梨、陳巧倫均表示，警方會根據報警電話數據分析，來確定警力安排。若華埠的報警電話較多，即使警員未能一一到場處理，也會留下記錄，從而決定警力布置。所以鼓勵華人，遇到罪案一定要報警，方便警局留檔分析，安排巡邏警力。

屋崙社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，在節假日期間，民眾到自動取款機...
屋崙社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，在節假日期間，民眾到自動取款機（ATM）上取錢時，多留意身邊情況，保護密碼不要洩露。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 疫情

上一則

金山人語／再撐3個月 美國就可轉敗為勝

下一則

32年前東灣9歲女童失蹤懸案偵破 兇嫌涉多宗命案

延伸閱讀

影／威爾史密斯對話華埠美食店經理 籌6萬元點亮中國城

影／威爾史密斯對話華埠美食店經理 籌6萬元點亮中國城
救財政！屋崙市府涷薪、砍職缺、休無薪假

救財政！屋崙市府涷薪、砍職缺、休無薪假
心目華埠線上研討茂比利街70號

心目華埠線上研討茂比利街70號

市警五分局長 感謝華埠民眾支持

市警五分局長 感謝華埠民眾支持
北美洲台灣商會理監事會議 蕭美琴盼台美關係持續深化

北美洲台灣商會理監事會議 蕭美琴盼台美關係持續深化
屋崙港進口量 11月同比微幅增長

屋崙港進口量 11月同比微幅增長

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議