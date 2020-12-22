屋崙華埠商會線上會議 社區聯絡員：節日取錢 注意這2點

圖為在市民在屋崙華埠銀行排隊辦理業務。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 商會21日下午舉行「與商會有約」線上會議。屋崙社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，在節假日期間，民眾到自動取款機（ATM）上取錢時，要注意兩點，多留意身邊情況，保護密碼不要洩露。

華埠商會為了更好和民眾溝通，決定每個月第三個周一下午，舉行線上會議。商戶Mommy Law說，很感謝商會每月定期會議，其中受益良多。因為不熟悉如何使用Zoom開視訊會議，所以登錄時也花了一點時間。

屋崙華埠商會執行主任陳巧倫（Jessica Chen）表示，商會希望建立管道，幫助商戶發聲。若商戶有登錄Zoom的技術問題，都可以提前和她溝通。

在提及節假日常見的治安問題時，楊雪梨建議，市民在到ATM取錢時，要特別留心周邊情況，輸入密碼時候，也要小心，防止密碼洩露，給不法分子可乘之機。美國疫情 爆發，如今也建議市民在過耶誕節等節日時，盡量不要集中在一起，防止家人不小心感染病毒，傳播疫情。

有華埠居民反映，最近時常有精神疾病的遊民，到商店去騷擾店主或顧客。楊雪梨說，要根據情況報警。若目擊者感覺遊民帶來了緊急安全問題，可以致電911或屋崙警局報警電話，510-777-3211。若是非緊急事件，可致電510-777-3333留言。市民即使不懂英文，也不要擔心報警問題，還可以到華埠9街的富興中心二樓警局辦公室留言，找到相應表格，留下電話和名字，警員到了辦公室，看到表格會聯繫。

此前，本報也曾獨家報導，有華人遭遇家庭暴力，跑到該辦公室留言報警。

華埠不少居民有疑惑，比如砸破車窗等案件，報警是否有效？楊雪梨、陳巧倫均表示，警方會根據報警電話數據分析，來確定警力安排。若華埠的報警電話較多，即使警員未能一一到場處理，也會留下記錄，從而決定警力布置。所以鼓勵華人，遇到罪案一定要報警，方便警局留檔分析，安排巡邏警力。