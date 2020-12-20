我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

赴夏威夷除外…沙加緬度機場 旅客免費檢測新冠

特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
機場的測試點搭好了白色帳篷。（電視新聞截圖）
機場的測試點搭好了白色帳篷。（電視新聞截圖）

沙加緬度的國際機場已經開始為旅客提供免費的新冠病毒（COVID-19）測試。這個測試活動從12月16日（周三）開始，合作方包括「城市健康緊急護理」（City Health Urgent Care）等機構。

機場主任尼科爾（Cindy Nichol）說，與「城市健康緊急護理」合作，為乘客、機場員工和社區成員提供方便、免費的COVID-19測試，對於途經沙加緬度機場和前往沙加緬度旅行的人們來說，是提供了新的一層的健康安全保障。

目前想要進行新冠檢測的人，只能通過預約才能夠參與。雖然這個測試對所有沙加緬度地區的人都開放，但是測試的機會仍然還是會優先提供給那些旅行的人，因為測試的資源仍然很有限。旅客們必須要出具有效的旅行文件證明之後，才能夠預約檢測。

如果是旅客，那麼可以通過前往網站（https://www.solvhealth.com/book-online/Az6xnA）填寫自己相關的行程，獲得預約的機會。如果是沙加緬度地區的人，則可以通過網站（https://www.solvhealth.com/book-online/AWNRJ0）進行預約。測試地點位於AM / PM加油站以東的停車場，那裡已經有搭好了白色帳篷，以及用橙色雪糕筒清晰地標出了該區域，一目了然。

旅客檢測完之後，樣本將會被送到實驗室。「城市健康緊急護理」將會負責化驗分析，預計出結果的時間是48至72個小時。

測試是免費的，旅客不需要付錢。但是也有例外：作為夏威夷旅行前測試計畫的一部分，去夏威夷旅行的旅客，在測試的時候就必須支付20元的「管理費用」（administration fee）。

機場 檢測 夏威夷

上一則

聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案

延伸閱讀

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回
芝加哥2機場 下周起可檢測新冠

芝加哥2機場 下周起可檢測新冠
涉歧視亞裔 沙縣衛生局長道歉辭職

涉歧視亞裔 沙縣衛生局長道歉辭職
LAX虛擬巡遊 不出門也能逛機場

LAX虛擬巡遊 不出門也能逛機場
沙加緬度商圈黑五夜槍響 2死

沙加緬度商圈黑五夜槍響 2死

黑五購物傳槍響 沙加緬度商場2死

黑五購物傳槍響 沙加緬度商場2死

熱門新聞

舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒