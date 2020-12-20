赴夏威夷除外…沙加緬度機場 旅客免費檢測新冠

機場的測試點搭好了白色帳篷。（電視新聞截圖）

沙加緬度的國際機場 已經開始為旅客提供免費的新冠病毒（COVID-19）測試。這個測試活動從12月16日（周三）開始，合作方包括「城市健康緊急護理」（City Health Urgent Care）等機構。

機場主任尼科爾（Cindy Nichol）說，與「城市健康緊急護理」合作，為乘客、機場員工和社區成員提供方便、免費的COVID-19測試，對於途經沙加緬度機場和前往沙加緬度旅行的人們來說，是提供了新的一層的健康安全保障。

目前想要進行新冠檢測 的人，只能通過預約才能夠參與。雖然這個測試對所有沙加緬度地區的人都開放，但是測試的機會仍然還是會優先提供給那些旅行的人，因為測試的資源仍然很有限。旅客們必須要出具有效的旅行文件證明之後，才能夠預約檢測。

如果是旅客，那麼可以通過前往網站（https://www.solvhealth.com/book-online/Az6xnA）填寫自己相關的行程，獲得預約的機會。如果是沙加緬度地區的人，則可以通過網站（https://www.solvhealth.com/book-online/AWNRJ0）進行預約。測試地點位於AM / PM加油站以東的停車場，那裡已經有搭好了白色帳篷，以及用橙色雪糕筒清晰地標出了該區域，一目了然。

旅客檢測完之後，樣本將會被送到實驗室。「城市健康緊急護理」將會負責化驗分析，預計出結果的時間是48至72個小時。

測試是免費的，旅客不需要付錢。但是也有例外：作為夏威夷 旅行前測試計畫的一部分，去夏威夷旅行的旅客，在測試的時候就必須支付20元的「管理費用」（administration fee）。