取消職業移民國家配額 S386法案參院通過

加州的眾議員Zoe Lofgren推文，對參院版本感到不滿。（取自Twitter）

在人們忙於年末的緊張工作、同時遭受疫情飆升的深度困擾之際，傳來了一個迅雷不及掩耳的消息，移民 改革法案S386在聯邦參議院 獲得通過。

S386提案旨在取消移民中的國家配額限制（包括EB-5投資移民類別），取消職業移民綠卡國別限制，並且解決積存多年的綠卡排期問題。提案在華裔社區中引起爭議，因為現在積攢綠卡排期最長的是印度移民，S386可能會導致其他地區移民的排期時間增長。

參議院中，佛羅里達州參議員Rick Scott改變了對法案的保留態度，法案主推手猶他州參議員Mike Lee表示，法案獲參議院「一致同意」（Unanimous Consent，簡稱UC）表決，暢通無阻。

現在該法案將回到眾議院 。因為參議院和眾議院的版本差別很多，需要兩院的法案提出者（sponsors）對修正條款進行協商。

那麼，S386會馬上就要通過嗎？並不是。

國會即將休會，一旦錯過這個窗口，這個為期兩年的立法周期就過去了，S386系列就只能再等到下一個立法周期，需要重新再走一遍兩院的立法程序。

眾議院的H.R.1044（該法案的眾議院版本）推手，來自加州的眾議員Zoe Lofgren在推特上推文，表達對參議院最終版本的不滿和失望，認為現在的修改版比原版還要糟糕。她說，她會繼續計畫推動一個兩院都可以接受的改革。S386/H.R.1044的支持者表示對她很失望。伊利諾伊州參議員Durbin之前加的50-50條例，直接影響外包公司的生意模式，外界估計這是Zoe反對新版S386的主要原因。

這也說明，眾議院內部還有爭議。之前大家轟轟烈烈的電話大戰參議院有了效果，引發了眾議院的注意。