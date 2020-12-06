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讀者來函／真正的「模範移民」印度裔美國人（一）

李元慶供稿
白宮舉行印度傳統節日排燈節（Diwali）活動。（取自維基百科）
白宮舉行印度傳統節日排燈節（Diwali）活動。（取自維基百科）

家人近日說起，有位年輕的印度裔女同事最近說壓力太大，這位同事是畢業於柏克萊加大的公共衛生專業的碩士，從事政府流行病防疫管理工作。

壓力不是來自工作，而是父母和親屬老是認為她的學歷太低，因為每次親屬們聚在一起，不是這家孩子當醫生了，就是那家孩子是律師，或者教授。這些父母一輩，大都受過高等教育。

女同事是印度裔第二代，家裡說不當醫生和律師，起碼要讀個博士，否則家裡人頭都抬不起來。

我一聽，這不跟我們華人太太們在一起的討論主題一樣嗎？不過華人是熱中常青藤學校入讀，大公司就職，好像對高學歷追求相對不那麼強烈。

印度仍屬於發展中國家，貧窮的問題仍然存在。但是美國的印度人卻是美國各族群中平均收入最高、教育水準最高的，其家庭平均收入幾乎是白人平均水平的兩倍。美國微軟公司、谷歌、Adobe、PepsiCo、MasterCard、還有Citibank的高級主管，都有印度人。

之前在有關猶太裔美國人討論中曾提到過，印度裔美國人比猶太人的平均教育水準還要高。2015年的資料顯示，25歲以上的印度裔美國人有大學學歷的比例占72%，這是美國平均數的兩倍多，更是印度國內的九倍。而且，在美國，貧困人口最低、坐監獄率最低、離婚率最低、依靠社會救濟率最低的族群，也是印度裔。

印度裔美國人，才是真下的名副其實的美國「模範移民」或模範少數族裔。

印度移民來美的歷史，起步比較晚，到了1900年在美國的印度人總數還不到1000人。他們有些是通過作為英國人的「東印度公司」高管的服務人員，或者船員，買賣人等。其中多是錫克族人，當時印度是英國殖民地，英國部隊裡招募印度人時，錫克族人高馬大，打仗勇猛而被招募，但有些人到了碼頭後開路跑了。

早期，印度移民大多來自印度Punjab邦，中文叫旁遮普。下次你若遇到印度錫克族人，尤其是戴著包著頭髮的頭巾的男性，問他是否從Punjab來，十有八九沒錯。筆者就親自試過幾次，屢試不爽。那裡是印度錫克族的大本營。

到了1960年代，在美國的印度人也只有1萬3000人。不但人少，相較其他族群人口來說，那時候的印度裔美國人教育水平屬於低的。

但這個狀況的從1965年開始改變了。這一年，美國取消了1924年代制定的傾向接收歐洲移民、而對亞裔移民名額實施限制的法規，從此對有技術、或者在母國遭遇宗教歧視的移民給予更多的機會。

應該說，這個移民政策的改變得益於以非裔為主的民權運動，從此美國在法律上規定要保障族裔平等的權益，取消過去歐洲白人移民優先的規定。（待續）

李元慶。（作者提供）
李元慶。（作者提供）

印度 美國 移民

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