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維護成本飆升 柏克萊拆除「大人物」雕塑

記者劉先進／柏克萊報導
因為維護成本飆升，橫跨80公路人行天橋，名為「柏克萊大人物」（Berkeley Big People）的兩個雕塑正在逐步被拆掉。（記者劉先進 ／攝影）
因為維護成本飆升，橫跨80公路人行天橋，名為「柏克萊大人物」（Berkeley Big People）的兩個雕塑正在逐步被拆掉。（記者劉先進 ／攝影）

因為維護成本飆升，橫跨80公路人行天橋，有12年歷史、高28呎、名為「柏克萊大人物」（Berkeley Big People）的兩個雕塑正在逐步被拆掉。拆掉的雕塑將歸還給創作者、藝術家、前艾姆瑞維爾（Emeryville）市議員多納休（Scott Donahue）。此次拆除預計費用為4萬7594元。

柏克萊公民藝術委員會在2019年7月投票決定拆除雕像。城市也不打算再設置新的藝術作品。因為從海灣飄來的海風具有很強的腐蝕性。市府聘請的公司將扔掉雕像底座。而藝術家多納休則將把底座以上的雕塑搬運到阿拉米達一處工地，打算重新粉刷，並尋找新家。

雖然還沒有找到新的場地，但他很樂觀，因為其公共藝術受到好評。根據他的網站，他已經在義大利、紐約、新澤西等州設計、製作和安裝了26件永久性公共藝術作品和40件臨時藝術作品。

按照起初的設想，這兩個雕塑中的一個反映了柏克萊的抗議歷史，另一個描繪附近海岸線的各種娛樂活動。當雕塑在2008年10月首次亮相時，舊金山藝術評論家貝克（Kenneth Baker）直言，作品是舊金山破舊的公共藝術面孔的醜事。一些批評者表示，因為雕塑位於橫跨高速路的天橋上，位置較高，容易讓駕駛分心。不過也有人表示喜歡這些作品。

雕塑並未經受住灣區天氣的考驗，損壞不小。市府在2018年聘請了一家洛杉磯諮詢公司來檢查所有公共藝術品的狀況，並確定兩個雕塑出現了嚴重的裂縫和油漆崩裂。顧問公司表示，最初的維修費用在6.8萬至9.6萬間，此後每六個月的額外維護費用在1.3萬到1.5萬之間。

柏克萊公民藝術委員會投票決定拆掉雕塑。不過，多納休爭辯說，預計的維修和維護費用是虛構的，雕像沒被腐蝕，需要的只是一些新的油漆。而且，在過去的12年種，船用油漆（marine paint）的耐久性有所提高。他打算用一種塗料來粉刷拆下來的雕塑。

雕塑 柏克萊 投票

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