性侵重罪嫌犯自殘死 2案停止審理

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗20日宣布，1997年捲入兩起強姦案、被控多項性侵重罪的利佛摩嫌犯韋恩（Gregory Paul Vien），用射釘槍擊中自己，重傷致死。這兩起靠DNA破案的強姦冷案，已停止審理。（阿拉米達縣供圖）

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）20日宣布，1997年捲入兩起強姦案、被控多項性侵 重罪的利佛摩（Livermore）嫌犯韋恩（Gregory Paul Vien），用射釘槍擊中自己，重傷致死。這兩起依靠DNA 破案的強姦冷案因此停止審理。

韋恩被指控犯下兩起強姦案。1997年5月，一名婦女在聯合市下班後步行前往捷運站時遭到襲擊，她被拖到僻靜處遭性侵。警方從受害者的衣服上獲得了嫌疑人的DNA樣本。 1997年9月，第二名受害者在利佛摩高中附近散步時遭到襲擊和性侵犯。警局也採集到DNA樣本。

兩案嫌犯身分一直不明，但利佛摩警察 局的偵探與阿拉米達縣地檢長辦公室冷案組合作，通過良好的警務協作堅持調查。22年後的2019年，警員們通過基因譜系搜索，又找到更多線索，最終被告韋恩被確定為主要嫌疑人。之後偵探們跟蹤他，並獲得了他用過的一把塑膠勺子，成功採集到DNA樣本，證實他就是嫌犯。

調查人員說，1995年至1997年間，還發生了三起未偵破的殘忍性侵案。這些案件與韋恩所犯的案件有相似特徵。他很可能也是這些案件嫌疑人。2019年11月5日，韋恩遭遇逮捕後被收押在監獄。2020年4月，儘管阿縣地檢長反對，他仍因新冠疫情被法院下令釋放。

11月12日，兩名性侵案倖存者都在公開法庭上勇敢的對韋恩罪行作證。隨後嫌犯韋恩用射釘槍擊中自己，受了重傷。他在11月19日因傷重致死，案審不得不停止。

歐瑪麗說，這些性侵犯的倖存者表現出了極大的勇氣，她們來到法庭面對23年前襲擊和恐嚇她們的男人。兩位女性生活多年，卻不知道是誰襲擊了她，也沒有看到嫌犯被繩之以法。但我們的警察從未停止調查令人髮指的罪行，以保護受害者、倖存者以及社區安全。