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鮭魚工廠裡的華工 喬氏兄弟線上聊歷史

記者江碩涵／灣區報導
舊金山美國華人歷史學會（CHSA）將於11月23日談華工與美西鮭魚罐頭工業的歷史。（翻攝自CHSA網頁）
舊金山美國華人歷史學會（CHSA）將於11月23日談華工與美西鮭魚罐頭工業的歷史。（翻攝自CHSA網頁）

華人特殊兒之友共同董事長喬立與喬成兄弟兩人研究了美國西部鮭魚罐頭工業，發現華人在工廠發展中也扮演不可或缺的重要角色。兩人將於11月23日下午1時至2時30分，在網路上舉行舊金山美國華人歷史學會（CHSA）網路座談會，談華工與美西鮭魚罐頭工業的歷史。

近年來有不少人研究美國華工歴史，其中又以中國鐵路工人的研究最多，華工在鮭魚工廠的歷史則較少人研究。Hume Brothers自1870年雇用華工在華盛頓州Eagle Cliff的鮭魚罐頭工廠工作，2020年正好滿150周年，這間公司開啟了華工進入鮭魚罐頭工業先河。

喬立與喬成是孿生兄弟，兩兄弟都是台灣出生的美籍華人。喬立是退休矽谷高科技業工程師，現任非營利組織華人特殊兒之友共同董事長。他從科技業退休後，回顧當年兄弟兩人大學時期在阿拉斯加鮭魚罐頭工廠打工的故事，意外發現，中國勞工竟是美國西部鮭魚罐頭工業起步和後來擴張的主要勞動力。

喬立表示，這群華人們承擔了工廠內部生產線上的所有工作，而這個現象維持了長達半個世紀。從1870年代到1910年代，直到19世紀末，中國承包工人每年抵美工作的人數高達上千人。他們被分配到美國西北部鮭魚罐頭工廠工作，包括奧勒岡、華盛頓及阿拉斯加州，1902年時人數高達6000多人。直到20世紀初，中國勞工才逐漸被日本、菲律賓和其他族裔取代。不過第二次世界大戰前，每年仍有四、五百個中國勞工往返於舊金山與阿拉斯加間。

弟弟喬成是建築師，退休後也加入喬立行列，一起研究華工在鮭魚罐頭工業的歷史。兄弟兩人今年3月在洛杉磯的南加州華人歷史學會（CHSSC）發表研究，今年10月則於聖荷西中華文化歷史文化協會（CHCP）參加網路座談，11月將再次於舊金山市美國華人歷史學會（CHSA）主辨的網路座談會上發表華工在美西鮭魚罐頭的歷史研究。如果想報名參加，可直接至網頁https://chsa.org/event/chinese-workers-the-pacific-salmon-canning-industry/報名。

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