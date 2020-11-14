鮭魚工廠裡的華工 喬氏兄弟線上聊歷史

舊金山美國華人歷史學會（CHSA）將於11月23日談華工與美西鮭魚罐頭工業的歷史。（翻攝自CHSA網頁）

華人 特殊兒之友共同董事長喬立與喬成兄弟兩人研究了美國 西部鮭魚罐頭工業，發現華人在工廠發展中也扮演不可或缺的重要角色。兩人將於11月23日下午1時至2時30分，在網路上舉行舊金山美國華人歷史學會（CHSA）網路座談會，談華工與美西鮭魚罐頭工業的歷史。

近年來有不少人研究美國華工歴史，其中又以中國 鐵路工人的研究最多，華工在鮭魚工廠的歷史則較少人研究。Hume Brothers自1870年雇用華工在華盛頓州Eagle Cliff的鮭魚罐頭工廠工作，2020年正好滿150周年，這間公司開啟了華工進入鮭魚罐頭工業先河。

喬立與喬成是孿生兄弟，兩兄弟都是台灣出生的美籍華人。喬立是退休矽谷高科技業工程師，現任非營利組織華人特殊兒之友共同董事長。他從科技業退休後，回顧當年兄弟兩人大學時期在阿拉斯加鮭魚罐頭工廠打工的故事，意外發現，中國勞工竟是美國西部鮭魚罐頭工業起步和後來擴張的主要勞動力。

喬立表示，這群華人們承擔了工廠內部生產線上的所有工作，而這個現象維持了長達半個世紀。從1870年代到1910年代，直到19世紀末，中國承包工人每年抵美工作的人數高達上千人。他們被分配到美國西北部鮭魚罐頭工廠工作，包括奧勒岡、華盛頓及阿拉斯加州，1902年時人數高達6000多人。直到20世紀初，中國勞工才逐漸被日本、菲律賓和其他族裔取代。不過第二次世界大戰前，每年仍有四、五百個中國勞工往返於舊金山與阿拉斯加間。

弟弟喬成是建築師，退休後也加入喬立行列，一起研究華工在鮭魚罐頭工業的歷史。兄弟兩人今年3月在洛杉磯的南加州華人歷史學會（CHSSC）發表研究，今年10月則於聖荷西中華文化歷史文化協會（CHCP）參加網路座談，11月將再次於舊金山市美國華人歷史學會（CHSA）主辨的網路座談會上發表華工在美西鮭魚罐頭的歷史研究。如果想報名參加，可直接至網頁https://chsa.org/event/chinese-workers-the-pacific-salmon-canning-industry/報名。