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與柯瑞一同訓練 金州勇士有意林書豪？

記者劉先進／舊金山報導
林書豪和柯瑞等勇士球員在舊金山大學訓練館的對抗賽，打得激情四射。（取自Popo Chung推特）
林書豪和柯瑞等勇士球員在舊金山大學訓練館的對抗賽，打得激情四射。（取自Popo Chung推特）

金州勇士對在灣區長大的台裔球星、自由球員林書豪（Jeremy Lin）產生興趣。根據公開媒體報導，勇士王牌球星柯瑞還和林書豪一起參加訓練和對抗賽。

推特名為Popo Chung的帳戶顯示，林書豪和柯瑞等勇士球員在舊金山大學訓練館的對抗賽，打得激情四射。

林書豪在巴洛阿圖高中就讀，NBA生涯就是從勇士開始，在2010年到2011賽季只為勇士出場了29場比賽。林書豪生涯輾轉多隻球隊，2018到2019賽季，他跟隨多倫多暴龍，在6場比賽擊敗五次進入總冠軍賽的勇士，奪得總冠軍。林書豪在季後賽中的出場時間並不多，8場季後賽中，他只打了27分鐘。他在為猛龍隊打的23場常規賽中，場均得到7分和2.2次助攻。

上賽季，林書豪效力於中國職業男籃CBA的北京首鋼俱樂部。場均得到22.3分、5.7次助攻和5.6個籃板。他在9月中宣布，告別CBA，因為還有NBA的夢想。目前是自由球員身分。勇士受制於柯瑞、湯普森和格林的大合同，薪金空間不夠，手中的中產特例可能瞄準聯盟其他老將。林書豪即使能簽約老東家，也只能從替補打起。

另外，布魯克林籃網隊的老闆是華裔蔡崇信，他和林書豪的私交頗好，也是林書豪回歸NBA的另一種可能。

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