競選庫市議員／魏虹捲土重來 要替社區發聲

庫比蒂諾市議會候選人魏虹（Hung Wei）擔任庫比蒂諾高中學區委員11年，一直以來熱心服務當地社區。（魏虹提供）

庫比蒂諾市議會候選人魏虹（Hung Wei）擔任庫比蒂諾高中學區 委員11年，一直以來熱心服務當地社區，2018年首度參選市議員，惜以300票之差落選，今年捲土重來，再次挑戰庫比蒂諾市議員選舉。魏虹說，以正面、樂觀、積極的態度迎戰，努力成為一個正能量的議員，服務當地社區、成為政府與社區溝通的橋樑，是她這次參選的最大目標。

魏虹說，她擔任學區委員11年，在服務當地學區過程中看到社區很多發展上的問題，同時也想要服務更多社區民眾。因此，2018年時以初生牛犢不畏虎的姿態，首度挑戰市議員選舉。雖然2018年落選了，但今年又有相當多的親朋好友支持她再次挑戰。她自己也著實覺得，既然已經打出了名聲，就再次迎戰市議員選舉，希望能服務更多鄉親，也能替社區做出更多貢獻。

魏虹說，目前為止，庫比蒂諾的確面臨到相當多發展上的問題。以Vellco開發案來說，要如何繼續前進，如何讓類似SB35這類居民無法參與開發的計畫，不要再次發生，就是相當重要的事。她當選市議員後，將努力代表居民與市府和開發商溝通，創造多贏機會。

庫比蒂諾另一個議題，則是庫比蒂諾聯合學區（CUSD）面臨學生人數流失、經費不足等問題，預計今年底或明年初將有學校整併的計畫。魏虹說，學區經營困難由來已久，聯合學區若能順利整合校區，開源節流、活化資產、集中資源，反而能讓孩子得到更多更好的教服務。

魏虹說，她的政見就是要用城市資源替庫比蒂諾居民提供更優質服務，創造更好的居住空間，並替長者、教師和中等收入家庭提供住房解決方案；透過運輸策略減少交通上的碳排放，讓空氣及水更乾淨，讓庫比蒂諾更具永續經營性；同時也幫助小商家度過經營難題。她以正面樂觀積極的態度迎戰，選舉文宣也以正面訊息為主，希望能與居民有更多溝通與討論的機會，服務社區。