柏加大 5項目舉辦戶外試點教學

因為疫情，柏克萊加大目前採用網課，學校人流稀少。學校將在10月26日到11月24日，舉行戶外試點面授教學，參與者新冠病毒檢測必須為陰性。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大 執行副校長兼教務長阿里維薩托斯（Paul Alivisatos）、負責學術規畫的副教務長柯恩（Lisa Alvarez-Cohen）表示，學校此前提出的有限數量的戶外面授課程試點，得到柏克萊衛生局批准，將從10月26日開始，到11月24日結束。在面授教學中，要求保持社交距離 ，戴口罩，所有參與者新冠病毒檢測結果必須為陰性。

因為疫情 ，柏加大秋季學期全採用遠程網課，春季學期前兩周，也將用網課教學。阿里維薩托斯表示，戶外試點教學，旨在補充現有的遠程教學，並為春季學期可能恢復更多的面授活動打下基礎。

在戶外教學試點課中，需要遵守學校過去六個月提出的安全要求。包括師生只在小組中見面，須戴口罩，保持社交距離，在參與之前接受新冠病毒測試，完成公共衛生安全培訓，並回答關於感染病毒出現症狀的日常篩選問題。

試點還將借助學校衛生部門開發的新標記系統，追蹤校園內的測試頻率。每個參與者須遵守所有其他在校園內的安全要求。只有居住在灣區的人，才能參加戶外試點，因目前的公共衛生命令不允許非必要的旅行。

阿里維薩托斯表示，戶外教學試點將包含下列五項：1，為國際學生提供至少一次戶外親身與導師見面的機會，以滿足他們簽證的要求。2，音樂系在樂團中演奏絃樂器的學生，將被允許在戶外合練。3，勞瑟自然資源學院（Rausser College of Natural Resources）的學生，在草地生態學、地質學、植物群落生態學、真菌生態學等野外課程中，可以參加野外工作會議。4，工程學院的教學研究小組將被允許在戶外指定的空間以小組形式開會。5，哈斯商學院的研究生，可參加不定期的教學課程和選定的聯合課程活動。

阿里維薩托斯說，試點計畫能夠進行，是因為大家在校園社區中，看到了疫情防控不斷改善的趨勢。「這是所有犧牲和遵守公共衛生準則的直接結果，希望大家一起繼續努力。」