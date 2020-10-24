我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

柏加大 5項目舉辦戶外試點教學

記者劉先進／柏克萊報導
因為疫情，柏克萊加大目前採用網課，學校人流稀少。學校將在10月26日到11月24日，舉行戶外試點面授教學，參與者新冠病毒檢測必須為陰性。（記者劉先進／攝影）
因為疫情，柏克萊加大目前採用網課，學校人流稀少。學校將在10月26日到11月24日，舉行戶外試點面授教學，參與者新冠病毒檢測必須為陰性。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大執行副校長兼教務長阿里維薩托斯（Paul Alivisatos）、負責學術規畫的副教務長柯恩（Lisa Alvarez-Cohen）表示，學校此前提出的有限數量的戶外面授課程試點，得到柏克萊衛生局批准，將從10月26日開始，到11月24日結束。在面授教學中，要求保持社交距離，戴口罩，所有參與者新冠病毒檢測結果必須為陰性。

因為疫情，柏加大秋季學期全採用遠程網課，春季學期前兩周，也將用網課教學。阿里維薩托斯表示，戶外試點教學，旨在補充現有的遠程教學，並為春季學期可能恢復更多的面授活動打下基礎。

在戶外教學試點課中，需要遵守學校過去六個月提出的安全要求。包括師生只在小組中見面，須戴口罩，保持社交距離，在參與之前接受新冠病毒測試，完成公共衛生安全培訓，並回答關於感染病毒出現症狀的日常篩選問題。

試點還將借助學校衛生部門開發的新標記系統，追蹤校園內的測試頻率。每個參與者須遵守所有其他在校園內的安全要求。只有居住在灣區的人，才能參加戶外試點，因目前的公共衛生命令不允許非必要的旅行。

阿里維薩托斯表示，戶外教學試點將包含下列五項：1，為國際學生提供至少一次戶外親身與導師見面的機會，以滿足他們簽證的要求。2，音樂系在樂團中演奏絃樂器的學生，將被允許在戶外合練。3，勞瑟自然資源學院（Rausser College of Natural Resources）的學生，在草地生態學、地質學、植物群落生態學、真菌生態學等野外課程中，可以參加野外工作會議。4，工程學院的教學研究小組將被允許在戶外指定的空間以小組形式開會。5，哈斯商學院的研究生，可參加不定期的教學課程和選定的聯合課程活動。

阿里維薩托斯說，試點計畫能夠進行，是因為大家在校園社區中，看到了疫情防控不斷改善的趨勢。「這是所有犧牲和遵守公共衛生準則的直接結果，希望大家一起繼續努力。」

柏克萊加大 社交距離 疫情

上一則

取代監獄 聖縣衛生局將建精神健康治療中心

下一則

屋崙華埠 9月沒有搶劫案

延伸閱讀

鴻海陸續出脫美元資產 出清阿里持股 賺8.6億

鴻海陸續出脫美元資產 出清阿里持股 賺8.6億
全球最佳大學 柏克萊加大第4

全球最佳大學 柏克萊加大第4
疫情推波助瀾需求高漲 二手皮卡車價創新高

疫情推波助瀾需求高漲 二手皮卡車價創新高
需求高漲 二手皮卡車價創新高

需求高漲 二手皮卡車價創新高
川普3種藥混合治新冠 柏加大學者：沒科學依據

川普3種藥混合治新冠 柏加大學者：沒科學依據
阿拉米達縣幼兒園、小學面授課程 最快13日重開

阿拉米達縣幼兒園、小學面授課程 最快13日重開

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪