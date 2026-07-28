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聖荷西新興龍獅團首次參賽 全美舞獅賽第四

編譯組／綜合報導
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聖荷西新成立的新興龍獅團在全美舞獅大賽中獲得第四名。示意圖。（取自Pexels）
聖荷西新成立的新興龍獅團在全美舞獅大賽中獲得第四名。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西新興龍獅團成立僅7個月便赴德州參賽，憑結合故事與技巧的傳統舞獅演出，在全美錦標賽中拿下第4名。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，成立僅七個月的聖荷西一個舞獅團體，上周末在西半球規模最大的舞獅賽事中首次亮相。

7月12日，新興龍獅團（Sun Hing Dragon and Lion Dance Association）遠赴德州大草原城（Grand Prairie,），參加2026年美國舞獅全國錦標賽。他們帶去了一段約十分鐘的表演，內容是一頭紅眼白獅在村莊中漫步。該團隊在比賽中獲得第四名。

舞獅作為一種源自中國的傳統藝術形式，後來發展成為一項競技運動，其特點是由一人操控獅頭，另一人操控獅尾。舞者們通過協調的眼部和耳部動作、雜技般的托舉和翻轉，賦予獅子以生命，既展現了藝術性，又彰顯了運動魅力。

在為期兩天的比賽中，來自全美各地的19支隊伍齊聚德州，在2個類別中角逐全國冠軍。聖荷西這家非營利組織參加的傳統類別中，舞者們運用桌子、長凳和酒壺等不同道具，將技術技巧與故事敘述相結合。評委根據主題、藝術表現力和音樂配合度等標準對參賽者進行評分。

「新興」的成員們從3月開始構思故事概念，過去幾個月裡每周在倉庫集合數次，為比賽進行排練。據團隊負責人阮凱文（音譯，Kevin Nguyen）介紹，主要挑戰之一是如何將舞獅融入每個人的日常生活。

「這需要付出很多犧牲，」擔任獅頭舞者的安德烈（Isabelle André）說道，她同時也是一名蘋果公司（Apple）的電氣工程師。「你會失去部分社交生活或其他愛好，但最終也會收穫很多。」

安德烈的尾獅搭檔黃布萊恩（音譯，Bryan Huynh）也有同感。他表示，將這次比賽結果視為繼續追尋自己熱情的動力。

「我知道只要堅持下去，將來我將成為更強的選手，」黃布萊恩。他是一名分析化學家，六年前在大學期間首次接觸舞獅。

「我們收穫的遠不止一座獎盃，」阮說，在過去的幾個月裡，他目睹了隊員們共同解決問題，並通過對舞獅的共同熱愛而變得更加親密。

精華 FAQ

  • 這支成立僅7個月的隊伍首次登上全美舞獅錦標賽舞台，就在傳統類別中拿下第4名，成績相當亮眼，也展現出快速成長的實力。

  • 新興龍獅團帶去約10分鐘的演出，以一頭紅眼白獅在村莊漫步為主題，並運用桌子、長凳和酒壺等道具，結合技巧、節奏與敘事完成表演。

  • 成員們從3月開始構思故事，之後每周多次在倉庫排練，雖然多是上班族，仍為舞獅犧牲社交與休閒時間，因此逐漸培養出高度默契。

德州 聖荷西

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