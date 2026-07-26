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耗時6年歷經市府多個部門重重審批 菲Jollibee金山店終將開業

記者王子涵李怡／舊金山報導
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籌備將近六年的菲律賓炸雞Jollibee市場街分店，終於將在7月31日開業。（取...
籌備將近六年的菲律賓炸雞Jollibee市場街分店，終於將在7月31日開業。（取自谷歌街景）

知名菲律賓速食連鎖品牌Jollibee宣布，位於舊金山市中心Market街934號的新店訂於7月31日開幕。這家店原本自2020年便開始申請設點，期間歷經歷史建築審查、噪音測試、公用設施協調及多個市府部門審批，開幕日期一延再延，最終耗時近六年才完成所有程序。這段漫長歷程，也成為舊金山營商環境的一面鏡子。

Jollibee公司宣布，餐廳營業時間為上午9時至晚上10時，提供內用及外帶服務。這家菲律賓快餐連鎖店以炸雞、香蕉番茄醬義大利麵、蜜桃芒果派等餐點聞名。

Jollibee在全球經營超過1600家分店，其中美國有80多家。1998年，該公司在灣區菲律賓裔人口重鎮德利市開設首家美國分店。目前灣區已有12家Jollibee。不過，自馬氏孔尼會展中心(Moscone Center)附近的分店在15年前歇業後，舊金山一直沒有Jollibee。

市場街分店自2020年起開始籌備，為取得許可，先後經過多個市府部門和州政府機構審批。漫長延誤讓粉絲更加關注餐廳究竟何時開門。從一度掛出、後來又被撤下的「即將開幕」招牌，到最近遮擋窗戶數年的圍板被拆除，都會在社群媒體和新聞報導中引發揣測。

Jollibee最近遇到的一項行政障礙，是部分設備被市府認定噪音過大。數月來，市府一直認為餐廳屋頂上的四台機器不合規，包括一台熱泵、一台製冰機冷凝風扇，以及分別供步入式冷凍庫和冷藏庫使用的兩台冷凝器。

今年稍早兩次未能通過噪音測試後，Jollibee在熱泵下方加裝「隔振墊」，並在機器內部鋪設厚實的隔音襯層。根據6月底進行的第三次測試，熱泵也接受維護，使其運轉較之前更加順暢。

市府最終認定相關設備已符合噪音標準。7月初，舊金山建築檢查局和公共衛生局相繼批准，為Jollibee開業掃清最後障礙。

「一家餐廳不應該花六年才能開業。」市長羅偉（Daniel Lurie）近日接受訪問時稱，Jollibee案例正是市府改革行政流程的重要原因。他表示，Jollibee不只是個案，更是促使市府重新檢討審批制度的案例教材。

不少餐飲及零售業者對這樣的流程並不陌生。長期以來，舊金山因審批程序繁瑣、跨部門協調困難，加上施工、人力與租金成本居高不下，常被企業視為全美最難開店的城市之一。

Jollibee品牌時隔15年重返舊金山，也是近年Market街少數備受矚目的大型連鎖餐飲投資案。市府希望藉由更多知名品牌進駐，帶動人流回流，為市中心復甦注入新的消費動能。

精華 FAQ

  • Jollibee宣布，位於舊金山市中心Market街934號的新店將於7月31日開幕，營業時間為上午9時至晚上10時，並提供內用與外帶服務。

  • 該店自2020年起申請設點，期間歷經歷史建築審查、噪音測試、公用設施協調與多個市府及州政府機構審批，因程序繁複而一再延宕。

  • 市長羅偉認為，餐廳不該花6年才能開業，Jollibee案例凸顯舊金山審批流程繁瑣、跨部門協調困難，也成為市府改革行政制度的警示。

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