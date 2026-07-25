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「無聲之戰」首映 聚焦亞裔心理健康

記者王湘涵╱舊金山報導
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探討亞裔社群心理健康與家庭照顧議題的紀錄片「無聲之戰」(Silent War），...
探討亞裔社群心理健康與家庭照顧議題的紀錄片「無聲之戰」(Silent War），訂於25日在舊金山舉行加州首映。(主辦單位提供)

探討亞裔社群心理健康與家庭照顧議題的紀錄片「無聲之戰」（Silent War），將於25日（周六）下午1時30分在舊金山總圖書館的科雷特禮堂舉行加州首映，並安排映後座談，邀請導演、心理健康倡議者及社區代表共同交流，期望透過電影促進社會對精神健康議題的理解與對話。

本次活動獲列入美國最大精神健康組織「全國精神疾病聯盟」（NAMI）全國官方活動之一。NAMI National將派代表出席映後討論，與灣區心理健康工作者及社區人士分享經驗，探討少數族裔在心理健康服務上的需求與挑戰。

「無聲之戰」由旅美導演常昌富歷時五年拍攝完成，以多位亞裔家庭的真實故事為主軸，透過患者、家屬及心理健康工作者的訪談，呈現精神疾病對家庭關係、文化觀念及求助歷程帶來的影響，也希望打破華人社會長期存在的心理疾病污名，鼓勵更多人正視精神健康議題，在需要時勇於尋求協助。

影片自完成後已陸續入選奧蘭多影展、馬里蘭州哥倫比亞影展及矽谷亞太影展，並於馬里蘭州哥倫比亞影展獲得最佳影片、最佳導演兩項大獎，觸動人心的內容也引起不少關注亞裔心理健康議題人士的討論。

主辦單位表示，導演常昌富將專程從美國東岸前來灣區參與加州首映，並於放映後與觀眾面對面交流，分享拍攝歷程及創作理念。映後座談將從文化、家庭、醫療及社區支持等不同角度，探討如何提升少數族裔對心理健康的認識與資源運用。

電影免費開放民眾網路報名參加，放映備有中英文字幕，映後討論則提供國語及廣東話即時翻譯，希望讓不同語言背景的民眾都能參與交流，進一步提升社區對精神健康議題的理解，並鼓勵更多家庭勇於面對與討論心理健康問題。

精華 FAQ

  • 首映將於25日周六下午1時30分，在舊金山總圖書館的科雷特禮堂舉行，並安排映後座談，讓導演、心理健康倡議者與社區代表共同交流。

  • 因為活動被列入美國最大精神健康組織NAMI的全國官方活動之一，NAMI National也將派代表出席，與灣區心理健康工作者及社區人士分享少數族裔需求。

  • 影片以亞裔家庭真實故事呈現精神疾病對家庭關係、文化觀念與求助歷程的影響，並希望打破華人社會對心理疾病的污名，鼓勵民眾正視並尋求協助。

亞裔 心理健康 灣區

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