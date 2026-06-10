即使旅館稅通過 市長：聖荷西仍面臨6500萬財政威脅

聖荷西旅館稅提案即便該提案很可能獲得通過，仍可能造成6500萬美元的潛在損失，不僅會影響今年的城市預算，還會影響未來的預算。(本報檔案照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 即使旅館稅提案高票通過，聖荷西仍面臨龐大財政壓力。

即使旅館稅提案高票通過，聖荷西仍面臨龐大財政壓力。 重點二： 市長指出，賭場法規變動與房產稅審計，恐再造成6500萬損失。

市長指出，賭場法規變動與房產稅審計，恐再造成6500萬損失。 重點三：若風險成真，市府將動用僅剩2500萬儲備，並削減社區計畫。

儘管選民在初選中似乎對聖荷西 旅館稅提案表現出壓倒性支持，但市府的財政擔憂遠未結束。除了5000萬美元的預算赤字外，市長還指出，未來幾年可能還有其他約6500萬美元的潛在財政損失會影響該市的預算。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，在最新發布的6月份預算報告中，聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)指出了另外兩個威脅城市穩定和財政前景的關鍵因素：一是由於州政府法規的變化，賭場可能面臨數千萬美元的潛在損失；二是州政府即將對聖塔克拉拉縣向地方政府徵收和分配房產稅收入的方式進行審計，這可能迫使聖荷西向州政府支付巨額退款。

「這三項加起來可能導致7500萬美元的淨損失，」馬漢1日在備忘錄中寫道。他提到的數字包含了臨時住宿稅提案可能無法通過的損失。「這些風險加在一起可能會給通用基金帶來巨大的額外壓力，凸顯了繼續保持財政緊縮和負責任的預算編制的必要性。」

然而，截至上周末，已有66.77%的選民支持聖荷西旅館稅提案即便該提案很可能獲得通過，仍可能造成6500萬美元的潛在損失，不僅會影響今年的城市預算，還會影響未來的預算。

儘管潛在損失主要是由於市政府無法控制的政策變化和流程造成的，但其影響同樣不容忽視。

上個月，舊金山一位法官暫時阻止了加州政府執行禁止二十一點式和其他紙牌遊戲的新規。然而，由於本月稍後的下一次法律審查結果尚不明朗，這些規定仍可能導致聖荷西市損失2500萬美元。

這些變動將直接影響聖荷西的兩家持照撲克室：M8trix賭場和Bay 101賭場。

另一項潛在的財政損失涉及教育收入增補基金。聖塔克拉拉縣負責徵收地方房產稅，並將一部分用於支持學校，剩餘部分則返還給像聖荷西這樣的地方政府。

預計加州主計長將進行審計，質疑該縣計算和徵收房產稅的方式。

「縣府已先發制人地提起訴訟，對此次審計提出異議，但何時能得到解決尚無定論，」馬漢說。

根據訴訟結果，聖荷西市每年可能持續損失900萬至1000萬美元，並可能需要一次性償還3500萬至3900萬美元。

如果這些潛在損失成為現實，市府將被迫動用現金儲備。然而，市政府官員估計，在目前預算通過後，預算穩定儲備金中僅剩2500萬美元。

這些資金不足以彌補全部缺口，「必然需要進一步削減面向社區的項目，縮小規模甚至取消這些項目」。

除了已計畫的削減之外，該備忘錄並未明確指出如果新的威脅成為現實，哪些項目會受到影響。