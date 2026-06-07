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衝浪勝地擁迷人海景 聖塔克魯茲人口卻大減

編譯組／綜合報導
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聖塔克魯茲這座加州海濱小市，近年人口降幅位居全美前列。（美聯社）
聖塔克魯茲這座加州海濱小市，近年人口降幅位居全美前列。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖塔克魯茲人口近年明顯下滑，2024至2025年間減少1.3%。
  • 重點二：人口減少主因被指向高房價與生活成本，非大學招生變化。
  • 重點三：截至2026年1月，市人口回升，增幅主要來自學生宿舍人口。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，美國人口普查局（U.S. Census）最新發布，深受衝浪愛好者喜愛且以經典海濱木板路聞名的聖塔克魯茲市（Santa Cruz），近期人口減少幅度位居全美前列。

人口普查數據顯示，這座擁有約6萬200人口的沿海旅遊勝地，在2024年7月至2025年7月期間人口減少了1.3%，在全美人口超過5萬的城市中，降幅位列第九。

這一下滑趨勢也波及了更廣闊的縣域範圍。聖塔克魯茲縣在2024年至2025年間總人口下降了1%，這是加州所有人口超過10萬人的縣中降幅最大的。

人口變化似乎並非由大學的變化所驅動。聖塔克魯茲加州大學（UC Santa Cruz）在2024年和2025年秋季的入學人數均有所增加。

市政府官員和研究人員指出，該地區的生活成本危機是人口下降的驅動因素。

聖塔克魯茲縣勞動力發展委員會的一份最新報告指出，儘管該縣就業形勢保持穩定，人口卻仍在減少。超過半數的就業崗位集中在低薪行業，這「加之該縣高於平均水平的住房成本，給居民帶來了巨大的可負擔性挑戰」。

此外，根據「全國低收入住房聯盟」的評估，聖塔克魯茲-華森維爾地區（Cruz-Watsonville）連續第三年被評為全州生活成本最高的地區。舊金山紀事報此前報導，Zillow估算，中等收入家庭需耗時20餘年才能攢夠購房資金，這一時間跨度在美國所有大都市區中排名第二。

儘管聖塔克魯茲自2020年4月以來人口下降幅度顯著（達3.8%），但這遠非全州乃至全美最大的降幅。自那時以來，灣區多個城市的人口減少幅度更大，包括舊金山，其2025年居民人數較2020年4月仍減少了近6%，以及聯合市（Union City，減少6.9%）、布利桑頓（Pleasanton，減少6.6%）和聖利安住（San Leandro，減少6.2%）。

同樣發布年度人口預估的加州財政廳（California Department of Finance）發現，截至2026年1月，聖塔克魯茲市人口有所增長，但這一增長几乎全部來自居住在「集體宿舍」或學生宿舍的人群。

精華 FAQ

  • 人口普查數據顯示，聖塔克魯茲市在2024年7月至2025年7月間人口減少1.3%，在全美人口超過5萬的城市中降幅排名第九。

  • 市府官員與研究人員認為，主要原因是生活成本過高，尤其住房成本明顯高於平均，加上多數工作集中於低薪產業，使居民難以負擔在地生活。

  • 加州財政廳的預估顯示，截至2026年1月聖塔克魯茲市人口增加，但幾乎全部來自集體宿舍與學生宿舍住戶，並非一般永久居民明顯回流。

加州 加州大學 人口普查

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