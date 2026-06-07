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聖塔克魯茲縣天體海灘附近 20多歲男墜崖亡

編譯陳盈霖／綜合報導
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相關單位派出大規模救援人員參與營救墜崖男子。（取自Cal Fire's San ...
相關單位派出大規模救援人員參與營救墜崖男子。（取自Cal Fire's San Meteo-Santa官方社媒X）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖塔克魯茲縣天體海灘附近，20多歲男子清晨墜崖身亡。
  • 重點二：消防人員以繩索將卡在半山腰的遺體倒掛救出。
  • 重點三：死者身分與墜落原因仍未公布，事故持續調查中。

紐約郵報報導，一年約20多歲的男子，6日清晨在聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）一處風景優美的懸崖墜落身亡。根據加州消防局（Cal Fire），該男子是在天體海灘附近的懸崖處墜落後卡在半山腰，消防人員用繩索將其遺體倒掛救出。目前尚不清楚男子如何墜落，也不清楚事發時他在該處進行何種活動。

事發的邦尼頓海灘（Bonny Doon Beach）位於太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）附近，以秀麗景色聞名，該海灘分天體活動區與適合全家光臨的家庭活動區。根據專門介紹聖塔魯茲縣戶外休閒活動的旅遊指南Hill Tromper，天體海灘區位於較隱密位置，隱藏於懸崖岩壁與海邊巨石之間的岩石凹口後方。

目前事故仍調查中，相關單位尚未公布死者身分。根據現場照片，相關單位派出大規模救援人員，包括加州消防局聖馬刁-聖塔克魯茲分局（Cal Fire's San Meteo-Santa Cruz Unit）、加州州立公園管理局、聖塔克魯茲警局等。

事發海灘鄰近邦尼頓地區，當地以薰衣草農場和酒莊廣為人知，是聖塔克魯茲縣沿海受歡迎的旅遊景點之一。

精華 FAQ

  • 事故發生於6日清晨，地點在加州聖塔克魯茲縣邦尼頓海灘附近的懸崖區。該處靠近太平洋海岸公路，也是當地知名的觀景海岸。

  • 根據加州消防局說法，男子墜落後卡在半山腰，救援人員使用繩索將遺體倒掛方式拉回地面，並由多個單位共同支援處置。

  • 目前尚不清楚男子為何墜落，以及他當時在懸崖區從事何種活動。警方與相關單位也尚未公布死者身分，案件仍在調查。

克魯茲 加州 遺體

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