我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

舊金山最常被竊車輛 Honda重登榜首

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據舊金山警局發布的數據，2025年本田汽車再次登頂舊金山被盜車輛榜首。(美聯社...
根據舊金山警局發布的數據，2025年本田汽車再次登頂舊金山被盜車輛榜首。(美聯社)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據舊金山警局（SFPD）最新發布的一組數據，2025年，本田（Honda）和豐田（Toyota）再次成為被盜最多的車型，在整個加州，豐田和本田是2025年銷量最高的品牌。2025年，舊金山至少有416輛本田汽車被盜，占被盜車輛總數的19%以上；豐田汽車以333輛位居第二。但近年來汽車盜竊案的總數已大幅下降。

全市被盜最頻繁的車型是本田Accord，去年報告的被盜數量達174輛。

但現代汽車（Hyundai）被盜數量驟降，其Elantras 車型曾主導2023年和2024年舊金山的被盜榜單。在那兩年間，至少有500輛現代Elantras 被報告失竊。而2025年，僅報告了72輛現代Elantras被盜。現代Sonata在2023年和2024年被盜298輛，到2025年降至僅43輛。

雖然尚不完全清楚舊金山現代和起亞（Kia）汽車被盜數量的減少究竟是歸因於該品牌在市內街道上的整體保有量，還是製造商為防範盜竊所做的努力，但舊金山的汽車盜竊案總量已呈現驚人的下降趨勢。

2023年和2024年現代與起亞汽車盜竊案的激增反映了全國趨勢，即特定車型的盜竊案數量飆升，部分原因在於社交媒體上流傳的視頻揭示了特定車型的安全漏洞。

據全國保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）數據顯示， 2025年現代Elantras 仍以2萬1732起盜竊案高居全美被盜車輛榜首。

在舊金山，2025年現代汽車仍以154起盜竊案位列被盜汽車品牌第三位，但起亞汽車則跌至第九位，全年被盜73輛，占總數的3%。

根據SFPD對所有機動車盜竊案的追蹤數據，舊金山全市的盜竊案件數量從2023年的6754起驟降至2025年的3084起。

但2025年還顯現出另一趨勢：豪華及准豪華車在被盜車輛中的占比顯著上升。Acura、Audi、BMW、Infiniti、LexusMercedes-Benz的被盜總量達466起，占2025年總數的22%。

值得注意的是，特斯拉（Tesla）在該州2025年銷量排行榜上名列第三，但在該市被盜汽車榜單中僅排第22位，其盜竊案件數量始終未出現顯著激增。

2025年全美範圍內，汽車盜竊案持續減少，2025年全美汽車盜竊案數量下降了23%，達到數十年來最低點的近66萬輛。

本田 舊金山 豐田

上一則

亞利桑納大學畢業生鴕鳥心態？谷歌前執行長提AI遭噓

下一則

150→45起 BART電子犯罪大減 乘客重新使用筆電

延伸閱讀

舊金山警方破獲Stonestown汽車爆竊 逮3嫌

舊金山警方破獲Stonestown汽車爆竊 逮3嫌
憑更具競爭力價格 中國車企在南非擴大市占

憑更具競爭力價格 中國車企在南非擴大市占
中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車
電車當道 中國油車價格暴跌 新車售價不到1萬美元

電車當道 中國油車價格暴跌 新車售價不到1萬美元
舊金山槍擊案下降 灣景獵人角過去一年199起槍響仍高

舊金山槍擊案下降 灣景獵人角過去一年199起槍響仍高

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長