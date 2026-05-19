舊金山最常被竊車輛 Honda重登榜首

根據舊金山警局發布的數據，2025年本田汽車再次登頂舊金山被盜車輛榜首。(美聯社)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據舊金山警局（SFPD）最新發布的一組數據，2025年，本田 （Honda）和豐田 （Toyota）再次成為被盜最多的車型，在整個加州，豐田和本田是2025年銷量最高的品牌。2025年，舊金山至少有416輛本田汽車被盜，占被盜車輛總數的19%以上；豐田汽車以333輛位居第二。但近年來汽車盜竊案的總數已大幅下降。

全市被盜最頻繁的車型是本田Accord，去年報告的被盜數量達174輛。

但現代汽車（Hyundai）被盜數量驟降，其Elantras 車型曾主導2023年和2024年舊金山的被盜榜單。在那兩年間，至少有500輛現代Elantras 被報告失竊。而2025年，僅報告了72輛現代Elantras被盜。現代Sonata在2023年和2024年被盜298輛，到2025年降至僅43輛。

雖然尚不完全清楚舊金山現代和起亞（Kia）汽車被盜數量的減少究竟是歸因於該品牌在市內街道上的整體保有量，還是製造商為防範盜竊所做的努力，但舊金山的汽車盜竊案總量已呈現驚人的下降趨勢。

2023年和2024年現代與起亞汽車盜竊案的激增反映了全國趨勢，即特定車型的盜竊案數量飆升，部分原因在於社交媒體上流傳的視頻揭示了特定車型的安全漏洞。

據全國保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）數據顯示， 2025年現代Elantras 仍以2萬1732起盜竊案高居全美被盜車輛榜首。

在舊金山，2025年現代汽車仍以154起盜竊案位列被盜汽車品牌第三位，但起亞汽車則跌至第九位，全年被盜73輛，占總數的3%。

根據SFPD對所有機動車盜竊案的追蹤數據，舊金山全市的盜竊案件數量從2023年的6754起驟降至2025年的3084起。

但2025年還顯現出另一趨勢：豪華及准豪華車在被盜車輛中的占比顯著上升。Acura、Audi、BMW、Infiniti、LexusMercedes-Benz的被盜總量達466起，占2025年總數的22%。

值得注意的是，特斯拉（Tesla）在該州2025年銷量排行榜上名列第三，但在該市被盜汽車榜單中僅排第22位，其盜竊案件數量始終未出現顯著激增。

2025年全美範圍內，汽車盜竊案持續減少，2025年全美汽車盜竊案數量下降了23%，達到數十年來最低點的近66萬輛。