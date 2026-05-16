女兒遭霸凌丟雞蛋 父開槍反擊惹官司

三名搗蛋的青少年和被霸凌的女生，都是Hillsdale High School的學生。(谷歌地圖)

去年一群青少年向聖馬刁市一名男子的住宅丟雞蛋 ，意圖是霸凌他的女兒。這位父親用手槍向那群青少年開槍，現在面臨可高達三年的監禁。

SFGATE報導，聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）表示，那位名為米切利（Steven Miceli）的父親對持槍重罪攻擊和非法持有AR-15步槍的指控表示不抗辯（no contest）。這把步槍是在2025年5月25日槍擊 案發生後在其家中搜出的。

「他過去沒有嚴重的犯罪記錄，但現在卻可能面臨牢獄之災，」瓦格斯塔夫13日表示：「在一宗搗蛋事件裡向惡作劇的人開槍，反應未免太過度了。」根據首席副地檢長申美張（Shin-Mee Chang，音譯）提供的事件記錄顯示，衝突始於去年5月23日，當時三名希爾斯代爾高中（Hillsdale High School）的學生將油潑在了米切利（Miceli）位於聖馬刁的家門廊上。張表示，這些青少年之所以選擇米切利的家作為目標，是因為那裡住著他們「不喜歡」的一位女同學。

兩天后，同一群16、17歲的青少年再次來到米切利家，並向他家丟生雞蛋。據事件紀錄顯示，當他們駕車離開時，站在屋外手持手槍的米切利向他們的SUV開了兩槍，擊中了副駕駛側的後窗。

米切利告訴趕到現場的聖馬刁市警局的警員，他的女兒「在高中一直遭受欺凌」，而他之所以生氣是因為「被迫要清理門廊上的油漬」。米切利告訴警方，他原本打算射擊SUV的輪胎，並將槍丟進沃特多格湖（Waterdog Lake）。

事件發生後，警方獲得了搜查令，並在某個未指明的日期搜查了米切利的住所，查獲了一支非法自動步槍，這支槍不是射擊青少年的那把手槍。涉案的三名青少年不會被起訴，但瓦格斯塔夫警告說，「惡作劇」有時會讓青少年陷入「糟糕的境地」。

米切利目前在押，保釋金定為2.5萬美元現金，他預計在8月10日被宣判刑期。有些網友認為，那些滋生事端的青少年應該受到懲處。