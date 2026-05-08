台37家新創來矽谷 8團隊闖進SelectUSA全球前8強 連3年稱霸

本年度台灣新創於 SelectUSA Tech 新創競賽中表現卓越，共有 8 家團隊入圍各領域前 8 強，連續 3 年入圍數居全球第一，充分展現臺灣在人工智慧、半導體、健康科技與能源科技等領域的創新實力。（記者周言初/攝影）

經濟部7日在駐舊金山 台北經濟文化辦事處舉辦「台灣新創 SelectUSA 2026 成果記者會」，由經濟部中小及新創企業署率領37家台灣新創團隊赴美交流。其中共有8家團隊入圍SelectUSA Tech全球各領域前8強，連續3年入圍數居全球第一，成為今年台灣代表團最大亮點。

今年台灣團隊的另一項特色，是明顯聚焦AI實際應用與產業整合。參與團隊涵蓋人工智慧、國防科技、健康醫療、能源科技與開放科技（Open Tech）等領域，顯示台灣新創正從過去以硬體供應鏈為主，逐漸轉向AI應用與解決方案輸出。

活動吸引灣區創投、科技界、商會，以及柏克萊加大與史丹福大學創業項目代表參與交流。現場除公布競賽成果，也安排團隊簡報與Demo Day，希望進一步建立台美新創與投資人合作機會。

駐舊金山辦事處處長伍志翔表示，此次活動不只是讓台灣團隊到矽谷 簡報募資，更重要的是建立下一代台美全球創新合作關係。並鼓勵台灣團隊透過與矽谷創投及科技圈交流，快速與國際市場接軌。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志(G. J. Lee)表示，美國已成為台灣最大貿易夥伴，矽谷更是全球AI與創新產業核心。此次代表團從洛杉磯 、華府一路到舊金山，希望進一步串聯矽谷與台灣創新生態系。

他指出，台灣政府近年持續建立完整新創支持系統，包括融資、技術、法務與國際鏈結等資源，希望協助更多新創企業進軍國際市場。未來台美除了供應鏈合作外，在AI與新創領域仍有很大合作空間。

根據現場簡報，今年共有37家台灣新創赴美參與SelectUSA系列活動，其中8家團隊入圍全球前8強，最終獲得1金、3銀、1銅成績。

獲獎團隊中，健康科技領域的「巨生生醫」奪下第一名，以細胞治療藥物追蹤技術受到評審關注；國防科技領域「黑色方案」獲得第二名，以石墨烯超材料解決AI運算中的散熱與電磁干擾問題。能源科技則有AI電池管理與無人機電池模組團隊入圍。

今年也有不少團隊聚焦AI與實際產業結合，包括AI醫療分析、智慧製造、能源管理、生成式AI與無人機應用等。與會人士認為，矽谷如今重新認識台灣，已不再只有半導體，更開始關注台灣在AI應用與科技創新上的潛力。

本年度台灣新創於 SelectUSA Tech 新創競賽中表現卓越，共有 8 家團隊入圍各領域前 8 強，連續 3 年入圍數居全球第一，充分展現臺灣在人工智慧、半導體、健康科技與能源科技等領域的創新實力。（記者周言初╱攝影）

本年度台灣新創於 SelectUSA Tech 新創競賽中表現卓越，共有 8 家團隊入圍各領域前 8 強，連續 3 年入圍數居全球第一，充分展現臺灣在人工智慧、半導體、健康科技與能源科技等領域的創新實力。（記者周言初╱攝影）

本年度台灣新創於 SelectUSA Tech 新創競賽中表現卓越，共有 8 家團隊入圍各領域前 8 強，連續 3 年入圍數居全球第一，充分展現臺灣在人工智慧、半導體、健康科技與能源科技等領域的創新實力。（記者周言初╱攝影）

本年度台灣新創於 SelectUSA Tech 新創競賽中表現卓越，共有 8 家團隊入圍各領域前 8 強，連續 3 年入圍數居全球第一，充分展現臺灣在人工智慧、半導體、健康科技與能源科技等領域的創新實力。（記者周言初╱攝影）