亞太裔文化月 榮格研究院5/24華社專場開放日

李江雪表示，希望透過開放日，讓更多人華人認識心理健康不等於心理疾病，而是每個人都應關注的日常課題。（記者李怡╱攝影）

5月恰逢亞太裔歷史文化月，舊金山 榮格研究院 （The C. G. Jung Institute of San Francisco）將於24日下午1至5時，在舊金山Mission街2610號（2610 Mission street, SF, CA94110）舉辦華語社區專場開放日，免費入場。邀請灣區華人 走進心理學殿堂，了解心理健康 與自我成長的重要性，打破對心理諮詢的既有迷思。

本次活動由榮格研究院國際學者、榮格分析師暨沙遊治療師李江雪發起。她表示，榮格心理學與華人文化有深層連結，但長期以來，華人社區面對情緒壓力與心理困擾時，往往選擇隱忍、不求助，導致問題累積。希望透過開放日，讓更多人認識心理健康不等於心理疾病，而是每個人都應關注的日常課題。

她指出，在AI快速發展的時代，社會過度強調外在成功，卻忽略個體內在價值與人生意義的探索。尤其是中年族群，面臨事業與家庭雙重壓力，容易出現「中年危機」；而長者也需要面對生命課題與心理調適。透過心理學視角，能幫助個人理解生命歷程、減少對死亡的恐懼，並提升整體心理韌性。

在家庭層面，李江雪強調，許多孩子的行為問題，其實反映的是親子關係與父母潛意識的影響。例如孩子不去上學，未必是孩子本身的問題，可能是以極端方式尋求父母關注。她指出，華人移民家庭普遍對子女要求嚴格，特別是移民第一代與第二代承受高度壓力，容易在無形中造成代際創傷，影響孩子成長與自我認同。

李江雪表示，榮格心理學可從「文化無意識」角度切入，協助華人移民在東西方文化之間找到平衡，既能連結自身文化根源，也能融入西方社會。這種融合不僅有助於個人心理健康，也有助於建立更健康的家庭關係。

榮格研究院並非一般診所，而是一個促進人格成長與心理探索的平台。心理學不應只在出現抑鬱或疾病時才接觸，而應成為日常生活的一部分，幫助個人提升自我覺察、改善親子教育與人際關係。

此次開放日將提供民眾與專業分析師面對面交流的機會，未來也將視社區需求，持續推出相關心理成長與教育活動。主辦方表示，希望透過更生活化的方式，讓被視為「高深」的榮格心理學走入日常，成為理解人生、追尋意義的重要工具。

主辦方表示，開放日當天也將安排導覽，帶領參訪者深入了解榮格研究院的各項運作，包括檔案館、臨床診所及對外公共教育項目等，讓民眾更全面認識榮格心理學在研究、治療與社區推廣上的實際應用。

參與者要求18歲成年以上，有意了解更多活動詳情者，可電郵至[email protected] 了解。