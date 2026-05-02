迎亞太月 華埠推粵劇 官員親上陣學戲

舊金山華埠將於5月中旬舉辦粵劇演出，多位民選官員更親自上陣「學戲、唱戲」。(記者李怡╱攝影)

為迎接5月亞太裔歷史文化月，推動更多人認識亞裔 文化，舊金山 華埠將於5月中旬舉辦粵劇演出，多位民選官員親自上陣「學戲、唱戲」，以實際行動支持傳統藝術。活動主辦方精英粵劇學院1日特別開放綵排，邀請官員提前體驗粵劇表演。

此次活動將於5月16日、17日在大明星戲院登場，作為亞太裔文化月的重要節目之一，主打「讓傳統走進主流、讓年輕世代看見文化」。

參與綵排的舊金山市第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，自己一直對粵劇充滿興趣，這次有機會親身體驗，才真正感受到難度之高。「無論是台詞還是唱腔，都非常有挑戰性。」他笑說，因自己學習粵語多年，這次特別用粵語為台詞做筆記，希望能更貼近原汁原味的表演。

他也提到，舊金山作為粵語文化的重要據點之一，更應該讓非華裔 觀眾以及年輕華裔世代，有機會接觸並理解這項傳統藝術，這不只是表演，更是文化的傳承。

加州參議員威善高（Scott Wiener）表示，對自己而言，光是上台唱歌就已經是很大的挑戰，但仍樂於嘗試。他表示，參與這樣的文化活動，更是對華裔社區了解的過程，也能讓不同族裔之間有更多理解與連結。

主辦單位指出，這次粵劇節不僅邀請專業演員演出，也特別安排社區參與環節，讓民選官員與民眾一同站上舞台，拉近文化與日常生活的距離。

本次「精英粵劇節」將推出兩天不同節目，預計吸引大批社區民眾及遊客前來觀賞。

亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣表示，透過這類讓親身參與的方式，讓更多人看見華人文化的深度與魅力，也讓逐漸式微的傳統藝術，在舊金山這座多元城市中持續傳承下去。

舊金山華埠將於5月中旬舉辦粵劇演出，多位民選官員親自上陣「學戲、唱戲」。(記者李怡╱攝影)