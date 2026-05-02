我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

川普政府就種族歧視問題 對史丹福大學展開調查

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因一項旨在支持有色人種教師的項目，史丹福大學受種族歧視指控引發聯邦調查。（史丹福...
因一項旨在支持有色人種教師的項目，史丹福大學受種族歧視指控引發聯邦調查。（史丹福大學首頁）

據「信使報」（Mercury News）報導，在因種族歧視指控引發聯邦調查的消息本周公布後，史丹福大學（Stanford University）正逐步撤回一項旨在支持有色人種教師的項目。

美國教育部民權辦公室將裁定史丹福大學是否違反了1964年《民權法案》第六章，該聯邦法律禁止接受聯邦資金的學校和教育項目實施種族歧視。

此次調查正值川普政府在全國範圍內嚴厲打擊高校的多元化、公平與包容舉措，包括基於種族的招生做法。

調查的核心是史丹福大學的國家教師資格認證資源中心（National Board Resource Center）。該中心成立於1998年，旨在支持尋求國家專業教學標準委員會認證的學校、教育機構和教師。這是教育工作者的一項殊榮，常被視為教師認證的「黃金標準」。

民權辦公室的調查特別針對國家委員會與史丹福大學合作的一項計畫，該計畫優先考慮低收入學校中的黑人、原住民及有色人種（BIPOC）教師，旨在提高獲得國家委員會認證教師的多樣性。

該BIPOC項目對學員免費，由加州教師協會（California Teachers Association）和全美教育協會（National Education Association）提供資金支持，但學員需自行承擔約2000美元的認證費用。

史丹福大學媒體關係總監拉波特（Luisa Rapport）表示，史丹福大學已開始逐步終止該項目，且不再接受新學員。史丹福大學的BIPOC國家教師資格認證項目已從國家教師資格認證資源中心的網站上移除。

川普政府周三指出︰「所有學生，無論膚色如何，都應享有平等的成功機會。」

「史丹福大學非但沒有通過憑實力幫助學生實現目標，反而似乎在根據膚色設定國家教師資格認證項目的准入條件，」民權助理部長里奇（Kimberly Richey）說，「一所自詡為教育卓越典範的機構竟因種族而剝奪機會，實屬令人髮指。如果指控屬實，史丹福大學就是在進行歧視–純粹而簡單。」

此次調查還緊隨聯邦政府對史丹福大學遵守兩年前最高法院裁決情況的審查之後。該裁決禁止在大學錄取中實施基於種族的平權行動。史丹福大學也是因校園內涉嫌反猶太主義而面臨民權調查的60所大學之一。

川普 種族歧視 史丹福大學

上一則

舊金山「愚蠢法規」競賽結果出爐 天花板高度奪冠

下一則

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群

延伸閱讀

史丹福學生運動員 對自己的學校評價差

史丹福學生運動員 對自己的學校評價差
同源會陳慧華國會作證：公平政策傷害亞裔

同源會陳慧華國會作證：公平政策傷害亞裔
中國私校稱獲加州教育廳背書 意外扯出這位華裔官員

中國私校稱獲加州教育廳背書 意外扯出這位華裔官員
耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點

耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點
「投票權利法」為何立法？回顧8個重要歷史時刻

「投票權利法」為何立法？回顧8個重要歷史時刻

熱門新聞

AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(取材自Pexels)

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

2026-04-24 16:46
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了