川普政府就種族歧視問題 對史丹福大學展開調查

因一項旨在支持有色人種教師的項目，史丹福大學受種族歧視指控引發聯邦調查。（史丹福大學首頁）

據「信使報」（Mercury News）報導，在因種族歧視 指控引發聯邦調查的消息本周公布後，史丹福大學 （Stanford University）正逐步撤回一項旨在支持有色人種教師的項目。

美國教育部民權辦公室將裁定史丹福大學是否違反了1964年《民權法案》第六章，該聯邦法律禁止接受聯邦資金的學校和教育項目實施種族歧視。

此次調查正值川普 政府在全國範圍內嚴厲打擊高校的多元化、公平與包容舉措，包括基於種族的招生做法。

調查的核心是史丹福大學的國家教師資格認證資源中心（National Board Resource Center）。該中心成立於1998年，旨在支持尋求國家專業教學標準委員會認證的學校、教育機構和教師。這是教育工作者的一項殊榮，常被視為教師認證的「黃金標準」。

民權辦公室的調查特別針對國家委員會與史丹福大學合作的一項計畫，該計畫優先考慮低收入學校中的黑人、原住民及有色人種（BIPOC）教師，旨在提高獲得國家委員會認證教師的多樣性。

該BIPOC項目對學員免費，由加州教師協會（California Teachers Association）和全美教育協會（National Education Association）提供資金支持，但學員需自行承擔約2000美元的認證費用。

史丹福大學媒體關係總監拉波特（Luisa Rapport）表示，史丹福大學已開始逐步終止該項目，且不再接受新學員。史丹福大學的BIPOC國家教師資格認證項目已從國家教師資格認證資源中心的網站上移除。

川普政府周三指出︰「所有學生，無論膚色如何，都應享有平等的成功機會。」

「史丹福大學非但沒有通過憑實力幫助學生實現目標，反而似乎在根據膚色設定國家教師資格認證項目的准入條件，」民權助理部長里奇（Kimberly Richey）說，「一所自詡為教育卓越典範的機構竟因種族而剝奪機會，實屬令人髮指。如果指控屬實，史丹福大學就是在進行歧視–純粹而簡單。」

此次調查還緊隨聯邦政府對史丹福大學遵守兩年前最高法院裁決情況的審查之後。該裁決禁止在大學錄取中實施基於種族的平權行動。史丹福大學也是因校園內涉嫌反猶太主義而面臨民權調查的60所大學之一。