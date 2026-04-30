參加40次波士頓馬拉松 灣區80歲洪帕蒂創紀錄

八十歲的波士頓馬拉松參賽者洪帕蒂認為，每個人都有獨特之處，必須自己去發掘。（取自Pexels）

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，本月20日，洪帕蒂(音譯，Patty Hung)迎來了她第40次波士頓 馬拉松(Boston Marathons)，她今年80歲。

「我不是什麼了不起的跑者，」她用波士頓口音說道，「我只是很堅持。」三年前，她打破了女子連續參加波士頓馬拉松次數最多的紀錄。

專家指出，活躍的人群平均壽命更長，患癌症、糖尿病 、心臟病、阿茲海默症及其他疾病的風險也更低。

儘管隨著年齡增長，速度難免會下降。過去38年裡，洪帕蒂每年的跑速都比前一年慢。她首次參加波士頓馬拉松時，用時3小時21分鐘。去年，她用了6小時2分鐘。「今年，我只想在計時站關閉前完賽，」她說。

當洪開始參加波士頓馬拉松時，完賽者中僅有14%是女性。如今，女性占比已接近半數，達到43%。

她回憶道：「那時甚至沒有女式跑鞋。沒有運動文胸，也沒有跑步裝備。我只能買男式跑鞋。」

即便如今，80歲及以上年齡組中完成波士頓馬拉松的女性比例仍遠未達到男女平等。去年，80歲及以上完賽的女性僅有兩名，而男性則有八名。

洪帕蒂身高5呎4吋，臉上布滿被陽光曬出的皺紋，笑容燦爛，活力無限，她是今年參賽的六位80歲以上女性選手之一。

她原名克拉夫欽斯基(Patricia Krawczynski)，在波士頓的海德公園(Hyde Park)社區長大，獲得了數學碩士學位，50多年前追隨未來的丈夫洪薩米(音譯，Sammy Hung)來到加州，擔任高中數學教師。

洪帕蒂一路奔跑著度過了人生的種種考驗。她的離婚、作為單親母親撫養三個兒子、兒子凱文(一名獸醫)的離世、60多歲時進入護理學校學習，並在屋崙兒童醫院(Children′s Hospital Oakland)上夜班，直到77歲退休。甚至骨折手術也不會讓她停止。

周一和周二，她跑2到5哩；周三，她的跑量從6哩增加到20哩(最後3哩，她會全力衝刺)；周四是一周中唯一的休息日；周五和周六，她又回到2至5哩的跑量；周日，她進行田徑場速度訓練，從一次800米衝刺開始，幾個月內逐漸增加到12次。

洪帕蒂很少做拉伸，也不做阻力訓練。跑步前，她會做10分鐘的改良版伏地挺身和引體向上。她從未感到疼痛。

飛往波士頓的前幾天，有人問洪帕蒂有什麼建議給大眾。儘管取得了成功，洪帕蒂認為自己並非特例。「每個人都有獨特之處，」洪說，「但我們必須自己去發掘。」