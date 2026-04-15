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男強闖民宅 大叫、猛踢大門、砸壞門鈴…被捕拘留

編譯廖宜怡╱綜合報導
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灣區29歲男子尼科斯欲強行進入民居，瘋狂行徑影片在網路上瘋傳。（費爾菲德警方提供...
灣區29歲男子尼科斯欲強行進入民居，瘋狂行徑影片在網路上瘋傳。（費爾菲德警方提供）

根據警方公布的一段保全監視錄影，灣區一名男子上周憤怒要求進入一處民宅，並在強行闖入後與屋主發生肢體衝突。

舊金山紀事報報導，蘇拉諾縣費爾菲德（Fairfield）警方表示，29歲的嫌犯尼科斯（Jason Thomas Nichols）已因涉嫌入室盜竊、攻擊、破壞他人財產及刑事恐嚇等罪名被正式立案拘留，上述罪行均於本月7日發生在費爾菲德Burbank Court一處私人住宅。

這段在網路上瘋傳的Ring保全監視影片顯示，尼科斯透過Ring告知屋主，他想進入「查看東西」，隨後開始猛踢大門，想強行進入屋內。

在影片中可以聽到尼科斯大聲叫囂說：「現在就把門打開，不然老子XX的弄死你！聽懂了沒？」。他還使盡全力砸壞了門鈴，並指名要見屋主女兒。

尼科斯在影片中自稱是「哈利德雷斯頓」（Harry Dresden），這是奇幻小說「迷霧之子」（The Dresden Files）中一位虛構巫師偵探的名字。尼科斯犯案當時身穿一件黑色風衣、一件「鬼滅之刃」T恤、腳踩人字拖。

事發時，這棟住宅屋內只有男屋主的妻子和五歲的孩子在家，兩人躲在車庫裡。在尼科斯最終從一扇玻璃拉門成功闖入後，男屋主立即趕回家，拿起鐵鏟與尼科斯對峙，雙方在衝突中頭部均受傷。

警方表示，警員在報案數分鐘內趕抵現場，在住宅外逮捕了尼科斯。尼科斯隨後被送往費爾菲德北灣醫療中心（NorthBay Medical Center）接受治療，然後移送至索拉諾縣（Solano County Jail）監獄。

尼科斯暴力叫囂的影片讓許多觀看者感到不可置信，尤其是事發社區的居民。

鄰居格雷格（Jessica Gregor）說：「這裡是一個很好的社區，從來沒有發生過類似事件，所以讓人感到不安。」

灣區NBC電視台也報導，尼科斯14日首次出庭，法官將其保釋金定為25萬美元，並訂於本月24日再次出庭。

舊金山 灣區

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