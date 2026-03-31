舊金山開了不到1年的博物館 榮登「全球百大最佳去處」

位於Haight街的「反文化博物館」為人們打開了一扇了解該社區歷史的窗口，並入選權威榜單。(Google Maps)

據媒體SFGATE報導，位於Haight街與Ashbury街交匯處附近，於去年5月開館的舊金山 「反文化博物館」（Counterculture Museum），近日榮獲「時代」雜誌（Time Magazine）「全球百大最佳去處」專題報導的殊榮。

這個空間原是RVCA服裝店的舊址，面積雖不大，但幾乎每一寸空間都陳列著60年代和70年代的文物，其中大部分是捐贈所得。

店鋪的前部兼作書店，除了10美元的門票收入以及慈善家和基金會的捐贈外，零售業務也是這家非營利博物館的重要收入來源。他們還舉辦各類活動，館內設有兩個舞台，曾上演過David Amram等人的演出。

創始人西米諾夫婦（Jerry and Estelle Cimino）將此視為舊金山更宏大文化敘事中的新篇章，他們認為問題始終如一，關乎人們如何被對待、世界如何被對待，以及地球與環境。他們描述了嬉皮士運動所帶來的力量感，正是這場運動吸引了近十萬名年輕人來到舊金山，尋求另類的生活方式。

遊客抵達時，前台很可能由西米諾夫婦負責接待，兩人都有說不完的故事。參觀博物館的第一站是一個陳列櫃，裡面擺滿了與甘迺迪總統（JFK）遇刺事件相關的書籍和報紙剪報。主人將這一事件描述為美國失去純真與對政府信任的轉折點。這種情緒因越南戰爭而加劇，博物館專門為此設立了顯著的展區。從某種意義上說，博物館的其餘部分可以被視為這些事件及其他政治風向所引發的反動文化後果，每一場文化運動都伴隨著抗議的暗流。

另一重要站點是一處突出展示「Human Be-In」的展區。當時，Allen Ginsberg等垮掉派詩人在金門公園與「Grateful Dead」樂隊同台演出，觀眾規模堪比當今的各大音樂節。

種族正義、同性戀權益和環保主義等社會運動都有大型展區。參觀以Woodstock音樂節的照片作為結尾，該活動被視為嬉皮士運動和平的高潮，旁邊配有活動家Abbie Hoffman的一段賦權宣言： 「60年代的教訓是：那些懷著足夠熱忱去行善的人，能夠改變歷史。」

儘管該博物館目前可能尚未出現在許多舊金山旅遊地圖上，但西米諾夫婦希望「時代」雜誌的報導能帶來大批新訪客。不過他們表示，周末時這裡總是人滿為患，這表明人們對了解Haight-Ashbury歷史有著強烈的渴望。

「這個社區長期以來一直在尋找這樣一處能成為街區核心的場所，因為你需要講述一個故事；而這裡的故事數不勝數，」 西米諾說道。