我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

東灣3名大學生死亡車禍 唯一倖存者告特斯拉

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024年11月在東灣比德蒙發生的慘烈Cybertruck大學生車禍死亡事件，唯一的倖存者現在把特斯拉告上法庭。示意圖。(美聯社)
2024年11月在東灣比德蒙發生的慘烈Cybertruck大學生車禍死亡事件，唯一的倖存者現在把特斯拉告上法庭。示意圖。(美聯社)

2024年11月在東灣比德蒙（Piedmont） 發生的慘烈Cybertruck大學生車禍死亡事件，唯一的倖存者現在把特斯拉告上法庭。

舊金山紀事報報導，2024年11月27日凌晨3時，米勒（Jordan Miller）坐在前排右座上。19歲的駕駛迪克森（Soren Dixon）駕著Cybertruck電動皮卡高速行駛於一條山路上，他碰到路沿以致車輛失控，在Hampton Road和King Avenue交叉口處撞上路邊的樹，這輛Cybertruck皮卡瞬間燃起熊熊大火。

這起事故導致包括迪克森在內的三名大學生喪命。阿拉米達縣驗屍官的毒理學報告顯示，迪克森血液中的酒精含量為0.195%，幾乎是法定限值的2.5倍，三名死者體內均檢測出古柯鹼。加州公路巡邏局的調查人員始終認為，超速和酒駕是導致這起車禍的因素。

米勒將迪克森的遺產繼承人以及迪克森的祖父帕特森（Charles Patterson）的資產擁有人列為訴訟的共同被告。根據法庭訴狀，帕特森是這輛Cybertruck的登記車主。訴訟指控迪克森駕車超速有過失，並表示車輛所有人也應承擔責任。

但特斯拉的Cybertruck是阿拉米達縣高等法院受理的這起訴訟的主要焦點。訴訟指控特斯拉明知車輛有危險缺陷，卻仍銷售有嚴重傷亡風險的車輛。特斯拉在製造這款笨重、充滿未來感的皮卡時，違反了汽車安全的基本原則：人們在緊急情況下需要有合理的逃脫方式。

訴訟稱，Cybertruck的駕駛員和乘客只能依靠電子門把手，而這些把手「在最需要逃生的情況下–例如碰撞和火災–卻可能失靈」。米勒的律師們描繪了車輛突然起火時所發生的情況：當時一位朋友駕車跟在四名大學生後面，撞車後他走到Cybertruck右側車門前，卻發現車門沒有外部把手，無法打開。

米勒最後被救出，他因呼吸道和肺部嚴重燒傷，在人工昏迷狀態下靠著呼吸器維持了五天的生命。此外，米勒的雙腿也遭受了三度燒傷，需要植皮，並留下了永久性疤痕。他還失去了大約三分之一的腸道，四節脊椎骨折，並且「終身都將承受著嚴重的災難性傷害」。

世報50周年

世報陪您半世紀

特斯拉

上一則

舊金山行人死亡交通事故比率 占全美最高

下一則

柏克萊推「零草木區」 將加強執法力度

延伸閱讀

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人
呆坐車禍現場3分鐘 前加州公路巡警被控二級謀殺

呆坐車禍現場3分鐘 前加州公路巡警被控二級謀殺
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
女子路怒撞錯人華男枉死 法官裁定謀殺判15年至終身監禁

女子路怒撞錯人華男枉死 法官裁定謀殺判15年至終身監禁
柏林甘4歲童車禍喪生 父母提告市府、駕駛等多人

柏林甘4歲童車禍喪生 父母提告市府、駕駛等多人

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗