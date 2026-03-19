東灣3名大學生死亡車禍 唯一倖存者告特斯拉

2024年11月在東灣比德蒙發生的慘烈Cybertruck大學生車禍死亡事件，唯一的倖存者現在把特斯拉告上法庭。示意圖。(美聯社)

2024年11月在東灣比德蒙（Piedmont） 發生的慘烈Cybertruck大學生車禍死亡事件，唯一的倖存者現在把特斯拉 告上法庭。

舊金山紀事報報導，2024年11月27日凌晨3時，米勒（Jordan Miller）坐在前排右座上。19歲的駕駛迪克森（Soren Dixon）駕著Cybertruck電動皮卡高速行駛於一條山路上，他碰到路沿以致車輛失控，在Hampton Road和King Avenue交叉口處撞上路邊的樹，這輛Cybertruck皮卡瞬間燃起熊熊大火。

這起事故導致包括迪克森在內的三名大學生喪命。阿拉米達縣驗屍官的毒理學報告顯示，迪克森血液中的酒精含量為0.195%，幾乎是法定限值的2.5倍，三名死者體內均檢測出古柯鹼。加州公路巡邏局的調查人員始終認為，超速和酒駕是導致這起車禍的因素。

米勒將迪克森的遺產繼承人以及迪克森的祖父帕特森（Charles Patterson）的資產擁有人列為訴訟的共同被告。根據法庭訴狀，帕特森是這輛Cybertruck的登記車主。訴訟指控迪克森駕車超速有過失，並表示車輛所有人也應承擔責任。

但特斯拉的Cybertruck是阿拉米達縣高等法院受理的這起訴訟的主要焦點。訴訟指控特斯拉明知車輛有危險缺陷，卻仍銷售有嚴重傷亡風險的車輛。特斯拉在製造這款笨重、充滿未來感的皮卡時，違反了汽車安全的基本原則：人們在緊急情況下需要有合理的逃脫方式。

訴訟稱，Cybertruck的駕駛員和乘客只能依靠電子門把手，而這些把手「在最需要逃生的情況下–例如碰撞和火災–卻可能失靈」。米勒的律師們描繪了車輛突然起火時所發生的情況：當時一位朋友駕車跟在四名大學生後面，撞車後他走到Cybertruck右側車門前，卻發現車門沒有外部把手，無法打開。

米勒最後被救出，他因呼吸道和肺部嚴重燒傷，在人工昏迷狀態下靠著呼吸器維持了五天的生命。此外，米勒的雙腿也遭受了三度燒傷，需要植皮，並留下了永久性疤痕。他還失去了大約三分之一的腸道，四節脊椎骨折，並且「終身都將承受著嚴重的災難性傷害」。

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