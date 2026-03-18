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抗議凱瑟醫院用AI 北加多地護士罷工

編譯組／綜合報導
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數千名凱瑟醫院護士本周將因AI問題加入北加州罷工。（本報檔案照）
數千名凱瑟醫院護士本周將因AI問題加入北加州罷工。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，數千名凱瑟醫院（Kaiser Permanente）護士計畫於周三（18日）在北加州多個地點（包括灣區）舉行罷工，以聲援定於同日罷工的心理健康工作者。

加州護士協會（California Nurses Association）表示，其超過2萬3000名會員將參與一場為期一天的聲援罷工，時間從周三上午6時開始，至周四（19日）上午6時結束。該護士工會將與代表凱瑟醫院中心治療師和社會工作者的全國醫療保健工作者聯盟（National Union of Health Care Workers ，NUHW）聯合罷工，抗議凱瑟醫院中心使用人工智慧（AI）。

兩個工會的成員計畫在凱瑟屋崙醫療中心（Kaiser Oakland Medical Center）、聖塔克拉拉醫療中心（Santa Clara Medical Center）、聖塔羅莎醫療中心（Santa Rosa Medical Center）、沙加緬度醫療中心（Sacramento Medical Center）和佛萊斯諾醫療中心（Fresno Medical Center）外舉行糾察（picket）。

NUHW本月早些時候宣布了為期一天的罷工，稱凱瑟正試圖利用人工智慧取代治療師的工作，從而降低患者護理質量。

NUHW表示，其治療師與凱瑟的合同已於9月到期，雙方正在就新合同進行談判。

凱瑟醫院集團表示，工會正在「散布虛假言論」，稱凱瑟醫院集團想要用人工智慧取代護理團隊。

「我們的目標是與NUHW達成一項協議，既能尊重我們的臨床醫生，又能為能夠支持他們並幫助我們會員的技術潛力留出空間，」凱瑟醫院集團發表聲明，「許多人工智慧工具都有潛力幫助我們的臨床醫生將更多時間用於服務會員和患者。」

該醫療服務提供商表示，若發生罷工，凱瑟的醫院和醫療中心仍將照常開放。部分會員可能需要重新安排非緊急預約和選擇性手術。如有必要，凱瑟將提前通知會員。

今年年初，經過為期四周的罷工，凱瑟醫院集團逾3萬1000名護士及醫療專業人員於2月23日重返工作崗位，其工會稱之為美國歷史上規模最大的無限期護士罷工。此次罷工始於1月26日，曾導致加州和夏威夷的部分醫療服務中斷。

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